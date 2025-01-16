На Омскую область обрушится череда мощных снегопадов и аномалий

Posted 16 января, 06:43
Published 16 января, 06:43
Modified 16 января, 06:59
Updated 16 января, 06:59
На следующей неделе на Омскую область обрушится череда сильных снегопадов. По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, осадки начнут выпадать уже днем в понедельник, 20 января, и будут длиться до самой ночи 22 января. После недолгого затишья снег снова ожидается днем 23 января. Осадки прекратятся только в субботу, 24 января.
Что касается температуры воздуха: на следующей неделе ожидаются резкие перепады. Так, 20 и 21 января будет в пределах -2… -3 градусов, а уже 23 января внезапно похолодает до -22… -25 градусов. 24 и 25 января прогнозируют недолгое потепление до -5… -9 градусов, но уже в воскресенье, 26 января, столбик термометра вновь опустится до -20 градусов.