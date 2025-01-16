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Posted 16 января, 06:43

Published 16 января, 06:43

Modified 16 января, 06:59

Updated 16 января, 06:59

На Омскую область обрушится череда мощных снегопадов и аномалий

На Омскую область обрушится череда мощных снегопадов и аномалий

16 января 2025, 06:43
Фото: 1MI.
Резкие перепады температуры ждут жителей региона уже на следующей неделе.

На следующей неделе на Омскую область обрушится череда сильных снегопадов. По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, осадки начнут выпадать уже днем в понедельник, 20 января, и будут длиться до самой ночи 22 января. После недолгого затишья снег снова ожидается днем 23 января. Осадки прекратятся только в субботу, 24 января.

Погода с 20 по 26 января
Погода с 20 по 26 января
Погода с 20 по 26 января
Погода с 20 по 26 января. Фото: Ventusky

Что касается температуры воздуха: на следующей неделе ожидаются резкие перепады. Так, 20 и 21 января будет в пределах -2… -3 градусов, а уже 23 января внезапно похолодает до -22… -25 градусов. 24 и 25 января прогнозируют недолгое потепление до -5… -9 градусов, но уже в воскресенье, 26 января, столбик термометра вновь опустится до -20 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Осадки#Снегопады#Температура воздуха#Январь
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