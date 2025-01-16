На Омскую область обрушится череда мощных снегопадов и аномалий

Что касается температуры воздуха: на следующей неделе ожидаются резкие перепады. Так, 20 и 21 января будет в пределах -2… -3 градусов, а уже 23 января внезапно похолодает до -22… -25 градусов. 24 и 25 января прогнозируют недолгое потепление до -5… -9 градусов, но уже в воскресенье, 26 января, столбик термометра вновь опустится до -20 градусов.