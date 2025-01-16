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Posted 16 января, 09:40

Published 16 января, 09:40

Modified 16 января, 10:16

Updated 16 января, 10:16

На омской базе «Сказка» заработает ресторан, закрытый из-за массового отравления

На омской базе «Сказка» заработает ресторан, закрытый из-за массового отравления

16 января 2025, 09:40
Фото: 1MI.
Представители комплекса сообщили, что сменили подрядчика, который занимается питанием.

Загородный отель «Сказка» с 17 января начнет предоставлять услуги в полном объеме, включая питание и посещение аквапарка. Об этом сообщили в социальных сетях комплекса.

В отеле рассказали, что у них поменялся подрядчик, который будет готовить еду для гостей. Напомним, в декабре на базе отдыха массово отравились посетители. В итоге ресторан закрыли, а следком завел уголовное дело.

«Находится там же, но обслуживать ресторан будет другое подразделение», — передает слова представителя «Сказки» издание «Новый Омск».

Отметим, что в конце декабря ресторан на территории базы отдыха закрыли на 60 суток, помещение опечатали.

Ранее в «Сказке» также закрывали аквапарк на санитарную очистку.

Теперь — и без аквапарка. Омская «Сказка» закрыла на 3 дня бассейны и водяные горки
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#Евгений Игишев#Омск#Уголовное дело#Подрядчик#Ресторан#Аквапарк#Питание#Услуги#Сказка
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