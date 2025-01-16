На омской базе «Сказка» заработает ресторан, закрытый из-за массового отравления

Posted 16 января, 09:40
Published 16 января, 09:40
Modified 16 января, 10:16
Updated 16 января, 10:16
Загородный отель «Сказка» с 17 января начнет предоставлять услуги в полном объеме, включая питание и посещение аквапарка. Об этом сообщили в социальных сетях комплекса.
В отеле рассказали, что у них поменялся подрядчик, который будет готовить еду для гостей. Напомним, в декабре на базе отдыха массово отравились посетители. В итоге ресторан закрыли, а следком завел уголовное дело.
«Находится там же, но обслуживать ресторан будет другое подразделение», — передает слова представителя «Сказки» издание «Новый Омск».
Отметим, что в конце декабря ресторан на территории базы отдыха закрыли на 60 суток, помещение опечатали.
Ранее в «Сказке» также закрывали аквапарк на санитарную очистку.