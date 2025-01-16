Мэр Омска сделал громкое заявление по крещенским купелям на Зеленом острове

Posted 16 января, 05:36
Published 16 января, 05:36
Modified 16 января, 05:38
Updated 16 января, 05:38
Мэр Омска Сергей Шелест опроверг информацию, что на территории Зеленого острова устанавливается купель для крещенских купаний. Причиной отмены традиционного мероприятия стало нестабильное погодное состояние и слишком тонкий лед на водоемах.
Городские власти предупредили, что ни мэрия, ни полиция, ни МЧС не давали разрешений на обустройство купелей. Также был сделан акцент на том, что те, кто призывает к зимнему плаванию, действуют исключительно на свой страх и риск, и это их личное увлечение.
Мэрия призывает жителей Омска проявить здравый смысл и вместо купания в ледяной воде отправиться в храм для участия в праздновании Крещения. Напомним, ранее сообщалось, что в этом году для желающих окунуться в холодную воду купели в Крещение будут организованы в четырех населенных пунктах Омского района.