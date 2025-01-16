Мэр Омска сделал громкое заявление по крещенским купелям на Зеленом острове

Городские власти предупредили, что ни мэрия, ни полиция, ни МЧС не давали разрешений на обустройство купелей. Также был сделан акцент на том, что те, кто призывает к зимнему плаванию, действуют исключительно на свой страх и риск, и это их личное увлечение.