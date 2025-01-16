Люди не решают: в Омске пожаловались на превращение Бульвара лицеистов в автостоянку

Posted 16 января, 07:01
Published 16 января, 07:01
Modified 16 января, 07:03
Updated 16 января, 07:03
В социальных сетях появилась жалоба на превращение одного из омских бульваров в нелегальную парковку. Речь идет о Бульваре лицеистов, который появился в 2024 году в Чкаловском поселке, на территории между инженерно-технологическим лицеем №25 и детским садом №278.
«Мы обрадовались, когда на заросшем пустыре у лицея 25 начали благоустройство аллеи лицеистов, — пишет автор жалобы в одном из омских новостных телеграм-каналов. — По программе „Решают люди“ здесь снесли старые деревья (варварски выдрали бульдозером, ну да ладно), заасфальтировали дорожку пешеходную, установили скамейки, высадили штук 40 елочек. Переживали, что в новый год их станет меньше, но все на месте пока…».
Однако дальше все пошло не по плану: бульвар превратился в автостоянку.
«Место под газон, которое было вспахано, автолюбители приспособили под стоянку, — пишет тот же омич. — Ездят по пешеходной дорожке, орут на пешеходов. С каждым днём их всё больше!».
На опубликованных фото действительно виден ряд машин, припаркованных вдоль пешеходной дорожки.
«Бульвар лицеистов» был создан по проекту комитета территориального самоуправления «Чкаловский-3». На сайте «ktosomsk.ru» в свое время сообщалось: «Здесь планируется сделать зеленый бульвар с хорошими тротуарными дорожками, ведь это большая транзитная зона для передвижения жителей микрорайона в лицей и другие школы микрорайона, в детский сад, на остановку общественного транспорта, рынок, магазины и так далее». Общая стоимость работ составила 4 млн рублей.
Стоит отметить, что проблема парковок очень актуальна для Омска. Социальные сети заполнены жалобами на машины, припаркованные на газонах, на тротуарах и в других не предназначенных для этого местах, а с созданием платных автостоянок городские власти совсем не продвинулись за последние 10 лет. При этом глава депконтроля мэрии Марк Рогозин объяснил скромные результаты борьбы с нарушителями за 2024 год тем, что автолюбители стали более сознательными.
«Решают люди» — проект общественных инициатив по благоустройству Омска: из бюджета выделяются деньги на реализацию проектов, победивших в специальном конкурсе. В 2024 году Город55 писал о том, как на улице Заозерная, чтобы воплотить в жизнь одну из таких идей, срубили все 58 деревьев, росших на одном участке, пообещали высадить вместо них 43 дерева, и объявили о создании «Библиотечного сквера».