Люди не решают: в Омске пожаловались на превращение Бульвара лицеистов в автостоянку

Стоит отметить, что проблема парковок очень актуальна для Омска. Социальные сети заполнены жалобами на машины, припаркованные на газонах, на тротуарах и в других не предназначенных для этого местах, а с созданием платных автостоянок городские власти совсем не продвинулись за последние 10 лет. При этом глава депконтроля мэрии Марк Рогозин объяснил скромные результаты борьбы с нарушителями за 2024 год тем, что автолюбители стали более сознательными.