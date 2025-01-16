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Posted 16 января, 11:04

Published 16 января, 11:04

Modified 16 января, 11:06

Updated 16 января, 11:06

Квартиранту также придется оплатить комиссию агента в размере 75 тысяч рублей

Квартира в омском «Старгороде» вошла в топ дорогого арендного жилья в Сибири

16 января 2025, 11:04
Фото: Изображение Midjourney. Квартиранту также придется оплатить комиссию агента в размере 75 тысяч рублей
Общая площадь двухъярусной квартиры составляет 238 квадратных метров. В ней есть несколько спален, каминная зона, детская и хозяйственная комната, столовая. Аренда обойдется в 150 тысяч рублей в месяц.

Шестикомнатная квартира в омском микрорайоне «Старгород» заняла 5-ю строчку рейтинга самого дорогого арендного жилья в Сибири. Статистику по рынку недвижимости для съема опубликовал 16 января сервис ЦИАН.

Общая площадь двухъярусной квартиры составляет 238 квадратных метров, жилая — 150 «квадратов». Стоимость аренды — 150 тысяч рублей в месяц.

«На 1-м этаже расположена просторная светлая гостиная с удобно зонированной столовой со встроенной кухней и дорогостоящей бытовой техникой, а также кухонной утварью. Каминная зона для отдыха, детская игровая комната, гостевая спальня, санузел и хозяйственная комната. На втором также расположены 4 спальни и 3 санузла», — говорится в объявлении.

Комиссия агента составляет 50%.

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Скриншот. Фото: ЦИАН

Также в топ-5 дорогого арендного жилья вошли три квартиры из Красноярска и одна из Томска.

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#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск#Рейтинг#Аренда#Старгород#ЦИАН
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