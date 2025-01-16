Квартира в омском «Старгороде» вошла в топ дорогого арендного жилья в Сибири

Общая площадь двухъярусной квартиры составляет 238 квадратных метров. В ней есть несколько спален, каминная зона, детская и хозяйственная комната, столовая. Аренда обойдется в 150 тысяч рублей в месяц.

Шестикомнатная квартира в омском микрорайоне «Старгород» заняла 5-ю строчку рейтинга самого дорогого арендного жилья в Сибири. Статистику по рынку недвижимости для съема опубликовал 16 января сервис ЦИАН. Общая площадь двухъярусной квартиры составляет 238 квадратных метров, жилая — 150 «квадратов». Стоимость аренды — 150 тысяч рублей в месяц. «На 1-м этаже расположена просторная светлая гостиная с удобно зонированной столовой со встроенной кухней и дорогостоящей бытовой техникой, а также кухонной утварью. Каминная зона для отдыха, детская игровая комната, гостевая спальня, санузел и хозяйственная комната. На втором также расположены 4 спальни и 3 санузла», — говорится в объявлении. Комиссия агента составляет 50%. Скриншот . Фото: ЦИАН Также в топ-5 дорогого арендного жилья вошли три квартиры из Красноярска и одна из Томска. Ранее Город55 рассказывал, что в Омске резко вырос спрос на аренду квартир на правом берегу после перекрытия моста у Телецентра. Цены растут? Как изменился рынок аренды квартир после перекрытия моста у Телецентра Узнать подробнее