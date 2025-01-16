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Posted 16 января, 04:31

Published 16 января, 04:31

Modified 16 января, 04:39

Updated 16 января, 04:39

В Омском районе откроются четыре купели

Крещение в Омском районе: список мест, где можно погрузиться в святую воду

16 января 2025, 04:31
Фото: 1MI. В Омском районе откроются четыре купели

Стало известно, где откроются купели на Крещение в Омском районе

По традиции Крещение Господне отмечается 19 января, и одним из главных обрядов праздника является купание в освященных прорубях.

В этом году для желающих окунуться в холодную воду купели в Крещение будут организованы в четырех населенных пунктах Омского района:

  • Село Надеждино на улице Новая, 2а, где действует Приход храма Казанской иконы Божией Матери;
  • Деревня Большекулачье на улице Казанская, 28, где находится Свято-Никольский мужской монастырь;
  • Деревня Бородинка Петровского поселения на улице Западная, 13;
  • Ачаирский женский монастырь.

Важно помнить, что погружение в ледяную воду требует подготовки. Это испытание не только для тела, но и для духа, поэтому к нему нужно подходить с осознанием всех рисков. Особенно это касается людей с заболеваниями, так как купание в холодной воде противопоказано тем, кто страдает от острых или хронических болезней.

Напомним, ранее Город55 писал, что в парке «Зеленый остров» появятся купели для крещенских купаний. Также стало известно об отмене традиционных купаний в трех районах Омской области — Муромцевском, Шербакульском и Полтавском.

В омском парке «Зеленый остров» появятся купели для крещенских купаний
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#Диана Рязанцева#Омск#Омский район#Крещение#Муромцевский район#Шербакульский район#Зеленый остров#Полтавский район#Заболевания#Риски#Подготовка к купанию#Город55#Купели
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