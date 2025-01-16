Крещение в Омском районе: список мест, где можно погрузиться в святую воду

Posted 16 января, 04:31
Published 16 января, 04:31
Modified 16 января, 04:39
Updated 16 января, 04:39
В этом году для желающих окунуться в холодную воду купели в Крещение будут организованы в четырех населенных пунктах Омского района:
Важно помнить, что погружение в ледяную воду требует подготовки. Это испытание не только для тела, но и для духа, поэтому к нему нужно подходить с осознанием всех рисков. Особенно это касается людей с заболеваниями, так как купание в холодной воде противопоказано тем, кто страдает от острых или хронических болезней.
Напомним, ранее Город55 писал, что в парке «Зеленый остров» появятся купели для крещенских купаний. Также стало известно об отмене традиционных купаний в трех районах Омской области — Муромцевском, Шербакульском и Полтавском.