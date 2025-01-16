Крещение в Омском районе: список мест, где можно погрузиться в святую воду

Важно помнить, что погружение в ледяную воду требует подготовки. Это испытание не только для тела, но и для духа, поэтому к нему нужно подходить с осознанием всех рисков. Особенно это касается людей с заболеваниями, так как купание в холодной воде противопоказано тем, кто страдает от острых или хронических болезней.