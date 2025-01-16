Иностранный бизнесмен планирует отгрохать трехэтажный магазин в омских Нефтяниках

Posted 16 января, 08:24
Published 16 января, 08:24
Modified 16 января, 08:26
Updated 16 января, 08:26
В Омске на улице Блюхера, 3в планируют построить трехэтажный магазин со складом. Проект сегодня, 16 января, прошел экспертизу. Положительное заключение выдала компания «Базис».
Документацию по проекту подготовило архитектурное бюро «АРХ-Е». Строить магазин собирается предприниматель Денис Клачан. Согласно данным Rusprofile, бизнесмен является гражданином Казахстана. Зарегистрирован в ЕГРЮЛ в 2019 году. Основной вид деятельности: «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».
Ранее Город55 рассказывал, что омский застройщик Михаил Попов собирается строить новый этап жилого комплекса на Красном Пути. Участок расположен на берегу Иртыша.