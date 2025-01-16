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Posted 16 января, 08:24

Published 16 января, 08:24

Modified 16 января, 08:26

Updated 16 января, 08:26

Магазин собирается строить предприниматель из Казахстана Денис Клачан

Иностранный бизнесмен планирует отгрохать трехэтажный магазин в омских Нефтяниках

16 января 2025, 08:24
Фото: 1MI. Магазин собирается строить предприниматель из Казахстана Денис Клачан
Здание собираются возводить на улице Блюхера. Проект прошел экспертизу.

В Омске на улице Блюхера, 3в планируют построить трехэтажный магазин со складом. Проект сегодня, 16 января, прошел экспертизу. Положительное заключение выдала компания «Базис».

Документацию по проекту подготовило архитектурное бюро «АРХ-Е». Строить магазин собирается предприниматель Денис Клачан. Согласно данным Rusprofile, бизнесмен является гражданином Казахстана. Зарегистрирован в ЕГРЮЛ в 2019 году. Основной вид деятельности: «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

Ранее Город55 рассказывал, что омский застройщик Михаил Попов собирается строить новый этап жилого комплекса на Красном Пути. Участок расположен на берегу Иртыша.

В Омске на берегу Иртыша планируют построить новый жилой комплекс
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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Магазин#Казахстан#Архитектура#Экспертиза#Нефтяники
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