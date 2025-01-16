Иностранный бизнесмен планирует отгрохать трехэтажный магазин в омских Нефтяниках

Документацию по проекту подготовило архитектурное бюро «АРХ-Е». Строить магазин собирается предприниматель Денис Клачан. Согласно данным Rusprofile, бизнесмен является гражданином Казахстана. Зарегистрирован в ЕГРЮЛ в 2019 году. Основной вид деятельности: «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».