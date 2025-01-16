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Posted 16 января, 10:50

Published 16 января, 10:50

Modified 16 января, 11:24

Updated 16 января, 11:24

Галимов поменял спортивного агента

Игрок омского «Авангарда» Эмиль Галимов сменил спортивного агента

16 января 2025, 10:50
Фото: ХК «Авангард». Галимов поменял спортивного агента
Теперь делами хоккеиста занимается словенский агент Алеша Пилко.

Стало известно, что нападающий омского «Авангарда» Эмиль Галимов сменил агента. Об этом пишет телеграм-канал «Вброс по борту». Теперь делами 32-летнего игрока будет заниматься словенец Алеши Пилко, который аффилирован с Шуми Бабаевым.

Отмечается, такой выбор подопечного необычен для иностранного агента. Раньше Пилко работал с теми российскими игроками, которые в будущем готовы были уехать за океан. Галимов же к таким не относится уже давно.

Известно, что до подписания этого контракта делами Эмиля Галимова занималось агентство Winners.

Напомним, что нападающий перешел в «Авангард» в конце ноября в результате обмена со СКА, «армейцы» получили денежную компенсацию. Соглашение с форвардом рассчитано до окончания сезона 2024/2025.

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