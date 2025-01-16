Главу Знаменского района освободили от штрафа за избиение главы поселения

В апреле 2024 года суд признал Максимова виновным в причинении легких телесных повреждений, приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей и отстранил от руководящей работы на год. Тот обжаловал это решение, но в итоге штраф увеличился вдвое. Теперь апелляционная инстанция признала Максимова виновным, но уменьшила штраф до 9 тысяч рублей и вообще освободила главу района от наказания из-за истечения сроков давности (об этом Геннадий Андреев рассказал «Коммерческим вестям»). При этом Максимову придется выплатить компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.