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Posted 16 января, 11:42

Published 16 января, 11:42

Modified 16 января, 11:44

Updated 16 января, 11:44

Главу Знаменского района освободили от штрафа за избиение главы поселения

Главу Знаменского района освободили от штрафа за избиение главы поселения

16 января 2025, 11:42
Фото: 1MI.
Все дело в истечении срока давности. При этом оплатить моральный вред Сергею Максимову все же придется.

Тарский городской суд принял решение по апелляционной жалобе главы Знаменского района Сергея Максимова, осужденного за избиение главы Знаменского поселения Геннадия Андреева. Жалобу отклонили, но от наказания Максимова все равно освободили, так как истек срок давности.

Город55 писал о развитии этой истории. В январе 2023 года в деревне Киселево между Максимовым и Андреевым произошел конфликт из-за разных мнений о том, кто должен отвечать за ремонт местной водонапорной башни. Глава района набросился на главу поселения с кулаками, Андреева увезли в больницу, и СК тут же начал расследование. Тогдашнему губернатору Омской области Александру Буркову пришлось заявить, что «не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости».

В апреле 2024 года суд признал Максимова виновным в причинении легких телесных повреждений, приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей и отстранил от руководящей работы на год. Тот обжаловал это решение, но в итоге штраф увеличился вдвое. Теперь апелляционная инстанция признала Максимова виновным, но уменьшила штраф до 9 тысяч рублей и вообще освободила главу района от наказания из-за истечения сроков давности (об этом Геннадий Андреев рассказал «Коммерческим вестям»). При этом Максимову придется выплатить компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

Напомним: на этой неделе главу Павлодарского сельского поселения в Горьковском районе Омской области отдали под суд из-за избиения земляка. Причиной конфликта стало, по данным следствия, поле, вытоптанное лошадьми.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Суд#Новости#Геннадий Андреев#Сергей Максимов#Драки
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