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Posted 16 января, 04:44

Published 16 января, 04:44

Modified 16 января, 05:08

Updated 16 января, 05:08

Главу поселения в Омской области отдали под суд из-за аренды бани

Главу поселения в Омской области будут судить из-за аренды бани

16 января 2025, 04:44
Фото: 1MI.

Главу поселения в Омской области отдали под суд из-за аренды бани

По данным следствия, Валерий Рыльский «простил» 6 млн рублей арендной платы фирме, которую прежде сам возглавлял.

Прокуратура Любинского района Омской области направила в суд уголовное дело в отношении главы Марьяновского городского поселения. Оно возбуждено по статье 286 УК РФ, «превышение должностных полномочий».

Прежде, чем возглавить Марьяновку, Валерий Рыльский был директором ООО «Сибирь» и в этом качестве в 2017 году заключил с муниципалитетом договор об аренде банно-прачечного комбината, дававший возможность передавать помещение в субаренду. В 2019 году он уволился из «Сибири», в 2021-м стал главой Марьяновского поселения. После этого он, по данным следствия, добился списания долга «Сибири» по аренде на сумму больше 6 млн рублей (компания ни разу не вносила арендную плату).

«В результате Марьяновскому городскому поселению был причинен ущерб, а муниципалитет утратил возможность оказывать доступные банно-прачечные услуги населению», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: Прокуратура Омской области

Теперь уголовное дело будет рассматриваться в Марьяновском районном суде. Обвиняемому грозит от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним: в Горьковском районе Омской области будут судить главу Павлодарского поселения, который, по данным следствия, избил своего земляка из-за вытоптанного лошадьми поля.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Суд#Новости#Марьяновка
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