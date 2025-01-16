Главу поселения в Омской области будут судить из-за аренды бани

Posted 16 января, 04:44
Published 16 января, 04:44
Modified 16 января, 05:08
Updated 16 января, 05:08
Прокуратура Любинского района Омской области направила в суд уголовное дело в отношении главы Марьяновского городского поселения. Оно возбуждено по статье 286 УК РФ, «превышение должностных полномочий».
Прежде, чем возглавить Марьяновку, Валерий Рыльский был директором ООО «Сибирь» и в этом качестве в 2017 году заключил с муниципалитетом договор об аренде банно-прачечного комбината, дававший возможность передавать помещение в субаренду. В 2019 году он уволился из «Сибири», в 2021-м стал главой Марьяновского поселения. После этого он, по данным следствия, добился списания долга «Сибири» по аренде на сумму больше 6 млн рублей (компания ни разу не вносила арендную плату).
«В результате Марьяновскому городскому поселению был причинен ущерб, а муниципалитет утратил возможность оказывать доступные банно-прачечные услуги населению», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Теперь уголовное дело будет рассматриваться в Марьяновском районном суде. Обвиняемому грозит от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним: в Горьковском районе Омской области будут судить главу Павлодарского поселения, который, по данным следствия, избил своего земляка из-за вытоптанного лошадьми поля.