Главу поселения в Омской области будут судить из-за аренды бани

Прежде, чем возглавить Марьяновку, Валерий Рыльский был директором ООО «Сибирь» и в этом качестве в 2017 году заключил с муниципалитетом договор об аренде банно-прачечного комбината, дававший возможность передавать помещение в субаренду. В 2019 году он уволился из «Сибири», в 2021-м стал главой Марьяновского поселения. После этого он, по данным следствия, добился списания долга «Сибири» по аренде на сумму больше 6 млн рублей (компания ни разу не вносила арендную плату).