Где искупаться на Крещение в Омске и области: список мест и советы перед окунанием

Posted 16 января, 08:20
Published 16 января, 08:20
Modified 16 января, 08:22
Updated 16 января, 08:22
В воскресенье, 19 января, православный мир будет отмечать Крещение. Город55 выяснил, где будут находиться купели, а также, какие меры безопасности надо соблюдать при купании в проруби.
На территории города в этом году не будут организовывать крещенские купели. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Градоначальник отметил, что на территории Зеленого острова расположена прорубь, однако она никак не относится к празднику Крещения.
«Обращаю ваше внимание, что в этом году, в связи с нестабильным характером погоды, а также недостаточной толщиной льда на водоемах, на территории города Омска не будет организовано ни одной крещенской купели. Большая просьба не реагировать на реплики ряда деятелей, приглашающих присоединиться к их сугубо личному увлечению зимним плаванием. Ни мэрия, ни полиция, ни МЧС никаких разрешений не выдавали», — заявил Сергей Шелест.
Также мэр добавил, что лучшим решением для всех верующих будет поход в храм в этот день.
Окончательный список одобренных для окунания на Крещение мест должен появиться в пятницу, 17 января. Традиционно его сформируют представители регионального МЧС.
Пока же известно, что несколько районов — Муромцевский, Полтавский и Шербакульский — отменили крещенские купания в проруби. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за аномально теплой погоды. Лед на водоемах оказался недостаточно прочным.
Сразу четыре купели 19 января будут оборудованы на территории Омского района. Они появятся в следующих местах:
У МЧС есть четкий список характеристик, по которым купель считается безопасной:
В минздраве Омской области рассказали, что при окунании в ледяную воду организм испытывает сильнейший стресс. Такая нагрузка может привести к обострению хронических заболеваний. Врачи напоминают, что ни в коем случае нельзя справляться с холодом при помощи алкоголя. От спиртного расстраивается ритм сердца, учащается пульс.
Окунаться в прорубь следует только полностью здоровым людям.
А вот людям, перенесшим инфаркт или инсульт, следует отказаться от погружения в купель. Также нельзя окунаться в ледяную воду тем, кто имеет проблемы с сердцем, гипертонию, заболевания нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринной системы, хронические неинфекционные заболевания в стадии обострения.
С признаками воспалений также в прорубь лезть не стоит. Это правило касается и людей, недавно переболевших ОРВИ, гриппом, ковидом.
Врачи напоминают, что однократные погружения в воду при минусовой температуре пользы не принесут. Необходимо систематическое закаливание. Полноценную подготовку к встрече с ледяной водой медики советуют начинать еще с осени.
Врачи не рекомендуют купаться в проруби детям, особенно младше 7 лет, а также беременным женщинам, пожилым людям.
Чтобы купание в проруби прошло безопасно для здоровья, к нему необходимо подготовиться. Все начинается с небольших физических нагрузок и постепенного закаливания. Резкое погружение в ледяную воду может вызвать паническую атаку, в результате может произойти остановка дыхания.
Для купания в проруби необходимо взять с собой купальные принадлежности, полотенце, халат, комплект сухого сменного белья, шерстяные носки, удобную обувь на нескользкой подошве.
А вот несколько простых правил:
Врачи рекомендуют бывалым моржам проводить в проруби не более 1 минуты, новичкам — 10-30 секунд, не более.
Перед погружением в купель нужно сделать небольшую разминку, а после выхода из воды надеть махровый халат, пробежаться. После следует снять халат и растереть тело полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай.
Крещенские купания, вопреки общепринятому мнению, вовсе не обязательный ритуал. Его даже нет в церковном уставе. Представители духовенства советует внимательно следить за здоровьем, соблюдать меры безопасности и не гнаться за рекордами. А вот другая традиция — точно церковная: забирать на Крещение домой освященную воду. Ее раздают практически во всех храмах.
«Она называется Великая агиасма, что в переводе с греческого означает „святыня“, и хранится в течение года. Такая вода, по некоторым наблюдениям, не портится. Лично у меня дома вот уже несколько десятилетий стоит баклажка», — рассказывает протоиерей Максим Первозванский.
По прогнозу синоптиков, в день празднования крещения ожидается похолодание: 18 января, ночью температура воздуха составит –24 °C, днем до –15°C. 19 января ночью будет –20°C, днем значительно теплее –9°C.