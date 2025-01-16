Где искупаться на Крещение в Омске и области: список мест и советы перед окунанием

Где окунуться в прорубь Адреса купелей в Омске Адреса купелей в районах Омской области Какая купель считается безопасной Правила купания в проруби на Крещение Как влияет окунание в ледяную воду на организм Кому нельзя окунаться в ледяную воду Можно ли купать в проруби детей Как подготовиться к крещенским купаниям Как правильно окунуться в прорубь Что думают в церкви о крещенских купаниях Будут ли крещенские морозы

С 18 на 19 января традиционно начинаются крещенские купания. Где в Омске и Омской области в 2025 году оборудуют купели, как правильно провести обряд окунания на праздник Крещения Господня — читайте в материале Города55.

В воскресенье, 19 января, православный мир будет отмечать Крещение. Город55 выяснил, где будут находиться купели, а также, какие меры безопасности надо соблюдать при купании в проруби. Где окунуться в прорубь Адреса купелей в Омске На территории города в этом году не будут организовывать крещенские купели. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Градоначальник отметил, что на территории Зеленого острова расположена прорубь, однако она никак не относится к празднику Крещения. «Обращаю ваше внимание, что в этом году, в связи с нестабильным характером погоды, а также недостаточной толщиной льда на водоемах, на территории города Омска не будет организовано ни одной крещенской купели. Большая просьба не реагировать на реплики ряда деятелей, приглашающих присоединиться к их сугубо личному увлечению зимним плаванием. Ни мэрия, ни полиция, ни МЧС никаких разрешений не выдавали», — заявил Сергей Шелест. Также мэр добавил, что лучшим решением для всех верующих будет поход в храм в этот день. Адреса купелей в районах Омской области Окончательный список одобренных для окунания на Крещение мест должен появиться в пятницу, 17 января. Традиционно его сформируют представители регионального МЧС. Пока же известно, что несколько районов — Муромцевский, Полтавский и Шербакульский — отменили крещенские купания в проруби. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за аномально теплой погоды. Лед на водоемах оказался недостаточно прочным. Сразу четыре купели 19 января будут оборудованы на территории Омского района. Они появятся в следующих местах: Село Надеждино, улица Новая, 2а, где действует Приход храма Казанской иконы Божией Матери;

Деревня Большекулачье, улица Казанская, 28, где находится Свято-Никольский мужской монастырь;

Деревня Бородинка Петровского поселения, улица Западная, 13;

Ачаирский женский монастырь. Какая купель считается безопасной У МЧС есть четкий список характеристик, по которым купель считается безопасной: Возле нее дежурят спасатели;

Не глубже 1,2-1,5 метров;

Дно пологое, чистое от посторонних предметов;

Имеет два спуска, оборудованные лестницами;

Берега пологие и широкие;

Течение слабое (не более 0,5 м/с);

Без промоин и спусков теплой воды. Возле безопасных купелей дежурят спасатели . Фото: 1MI Правила купания в проруби на Крещение Как влияет окунание в ледяную воду на организм В минздраве Омской области рассказали, что при окунании в ледяную воду организм испытывает сильнейший стресс. Такая нагрузка может привести к обострению хронических заболеваний. Врачи напоминают, что ни в коем случае нельзя справляться с холодом при помощи алкоголя. От спиртного расстраивается ритм сердца, учащается пульс. Окунаться в прорубь следует только полностью здоровым людям. Кому нельзя окунаться в ледяную воду А вот людям, перенесшим инфаркт или инсульт, следует отказаться от погружения в купель. Также нельзя окунаться в ледяную воду тем, кто имеет проблемы с сердцем, гипертонию, заболевания нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринной системы, хронические неинфекционные заболевания в стадии обострения. С признаками воспалений также в прорубь лезть не стоит. Это правило касается и людей, недавно переболевших ОРВИ, гриппом, ковидом. Врачи напоминают, что однократные погружения в воду при минусовой температуре пользы не принесут. Необходимо систематическое закаливание. Полноценную подготовку к встрече с ледяной водой медики советуют начинать еще с осени. Крещенские купания, с точки зрений церки, не обязательный ритуал . Фото: 1MI Можно ли купать в проруби детей Врачи не рекомендуют купаться в проруби детям, особенно младше 7 лет, а также беременным женщинам, пожилым людям. Как подготовиться к крещенским купаниям Чтобы купание в проруби прошло безопасно для здоровья, к нему необходимо подготовиться. Все начинается с небольших физических нагрузок и постепенного закаливания. Резкое погружение в ледяную воду может вызвать паническую атаку, в результате может произойти остановка дыхания. После окунания в прорубь необходимо выпить горячий чай . Фото: 1MI Как правильно окунуться в прорубь Для купания в проруби необходимо взять с собой купальные принадлежности, полотенце, халат, комплект сухого сменного белья, шерстяные носки, удобную обувь на нескользкой подошве. А вот несколько простых правил: окунаться можно строго только в специально оборудованных местах;

окунаться без какой-либо подготовки и закаливания — нельзя!;

нужно одеться по погоде, чтобы не переохладиться еще в очереди к купели;

с собой взять сменную одежду, теплую обувь;

нельзя долго стоять на морозе после купания;

нельзя купаться на голодный желудок. Врачи рекомендуют бывалым моржам проводить в проруби не более 1 минуты, новичкам — 10-30 секунд, не более. Перед погружением в купель нужно сделать небольшую разминку, а после выхода из воды надеть махровый халат, пробежаться. После следует снять халат и растереть тело полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай. Нельзя окунаться в воду без подготовки и закаливания . Фото: 1MI Что думают в церкви о крещенских купаниях Крещенские купания, вопреки общепринятому мнению, вовсе не обязательный ритуал. Его даже нет в церковном уставе. Представители духовенства советует внимательно следить за здоровьем, соблюдать меры безопасности и не гнаться за рекордами. А вот другая традиция — точно церковная: забирать на Крещение домой освященную воду. Ее раздают практически во всех храмах. «Она называется Великая агиасма, что в переводе с греческого означает „святыня“, и хранится в течение года. Такая вода, по некоторым наблюдениям, не портится. Лично у меня дома вот уже несколько десятилетий стоит баклажка», — рассказывает протоиерей Максим Первозванский. Будут ли крещенские морозы По прогнозу синоптиков, в день празднования крещения ожидается похолодание: 18 января, ночью температура воздуха составит –24 °C, днем до –15°C. 19 января ночью будет –20°C, днем значительно теплее –9°C. Крещение ребенка в церкви и на дому: как подготовиться к таинству Узнать подробнее