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Posted 16 января, 08:20

Published 16 января, 08:20

Modified 16 января, 08:22

Updated 16 января, 08:22

Крещенские купели должны быть оборудованы в соответствии с правилами безопасности

Где искупаться на Крещение в Омске и области: список мест и советы перед окунанием

16 января 2025, 08:20
Фото: 1MI. Крещенские купели должны быть оборудованы в соответствии с правилами безопасности
С 18 на 19 января традиционно начинаются крещенские купания. Где в Омске и Омской области в 2025 году оборудуют купели, как правильно провести обряд окунания на праздник Крещения Господня — читайте в материале Города55.

В воскресенье, 19 января, православный мир будет отмечать Крещение. Город55 выяснил, где будут находиться купели, а также, какие меры безопасности надо соблюдать при купании в проруби.

Где окунуться в прорубь

Адреса купелей в Омске

На территории города в этом году не будут организовывать крещенские купели. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Градоначальник отметил, что на территории Зеленого острова расположена прорубь, однако она никак не относится к празднику Крещения.

«Обращаю ваше внимание, что в этом году, в связи с нестабильным характером погоды, а также недостаточной толщиной льда на водоемах, на территории города Омска не будет организовано ни одной крещенской купели. Большая просьба не реагировать на реплики ряда деятелей, приглашающих присоединиться к их сугубо личному увлечению зимним плаванием. Ни мэрия, ни полиция, ни МЧС никаких разрешений не выдавали», — заявил Сергей Шелест.

Также мэр добавил, что лучшим решением для всех верующих будет поход в храм в этот день.

Адреса купелей в районах Омской области

Окончательный список одобренных для окунания на Крещение мест должен появиться в пятницу, 17 января. Традиционно его сформируют представители регионального МЧС.

Пока же известно, что несколько районов — Муромцевский, Полтавский и Шербакульский — отменили крещенские купания в проруби. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за аномально теплой погоды. Лед на водоемах оказался недостаточно прочным.

Сразу четыре купели 19 января будут оборудованы на территории Омского района. Они появятся в следующих местах:

  • Село Надеждино, улица Новая, 2а, где действует Приход храма Казанской иконы Божией Матери;
  • Деревня Большекулачье, улица Казанская, 28, где находится Свято-Никольский мужской монастырь;
  • Деревня Бородинка Петровского поселения, улица Западная, 13;
  • Ачаирский женский монастырь.

Какая купель считается безопасной

У МЧС есть четкий список характеристик, по которым купель считается безопасной:

  • Возле нее дежурят спасатели;
  • Не глубже 1,2-1,5 метров;
  • Дно пологое, чистое от посторонних предметов;
  • Имеет два спуска, оборудованные лестницами;
  • Берега пологие и широкие;
  • Течение слабое (не более 0,5 м/с);
  • Без промоин и спусков теплой воды.
Возле безопасных купелей дежурят спасатели
Возле безопасных купелей дежурят спасатели. Фото: 1MI

Правила купания в проруби на Крещение

Как влияет окунание в ледяную воду на организм

В минздраве Омской области рассказали, что при окунании в ледяную воду организм испытывает сильнейший стресс. Такая нагрузка может привести к обострению хронических заболеваний. Врачи напоминают, что ни в коем случае нельзя справляться с холодом при помощи алкоголя. От спиртного расстраивается ритм сердца, учащается пульс.

Окунаться в прорубь следует только полностью здоровым людям.

Кому нельзя окунаться в ледяную воду

А вот людям, перенесшим инфаркт или инсульт, следует отказаться от погружения в купель. Также нельзя окунаться в ледяную воду тем, кто имеет проблемы с сердцем, гипертонию, заболевания нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринной системы, хронические неинфекционные заболевания в стадии обострения.

С признаками воспалений также в прорубь лезть не стоит. Это правило касается и людей, недавно переболевших ОРВИ, гриппом, ковидом.

Врачи напоминают, что однократные погружения в воду при минусовой температуре пользы не принесут. Необходимо систематическое закаливание. Полноценную подготовку к встрече с ледяной водой медики советуют начинать еще с осени.

Крещенские купания, с точки зрений церки, не обязательный ритуал
Крещенские купания, с точки зрений церки, не обязательный ритуал. Фото: 1MI

Можно ли купать в проруби детей

Врачи не рекомендуют купаться в проруби детям, особенно младше 7 лет, а также беременным женщинам, пожилым людям.

Как подготовиться к крещенским купаниям

Чтобы купание в проруби прошло безопасно для здоровья, к нему необходимо подготовиться. Все начинается с небольших физических нагрузок и постепенного закаливания. Резкое погружение в ледяную воду может вызвать паническую атаку, в результате может произойти остановка дыхания.

После окунания в прорубь необходимо выпить горячий чай
После окунания в прорубь необходимо выпить горячий чай. Фото: 1MI

Как правильно окунуться в прорубь

Для купания в проруби необходимо взять с собой купальные принадлежности, полотенце, халат, комплект сухого сменного белья, шерстяные носки, удобную обувь на нескользкой подошве.

А вот несколько простых правил:

  • окунаться можно строго только в специально оборудованных местах;
  • окунаться без какой-либо подготовки и закаливания — нельзя!;
  • нужно одеться по погоде, чтобы не переохладиться еще в очереди к купели;
  • с собой взять сменную одежду, теплую обувь;
  • нельзя долго стоять на морозе после купания;
  • нельзя купаться на голодный желудок.

Врачи рекомендуют бывалым моржам проводить в проруби не более 1 минуты, новичкам — 10-30 секунд, не более.

Перед погружением в купель нужно сделать небольшую разминку, а после выхода из воды надеть махровый халат, пробежаться. После следует снять халат и растереть тело полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай.

Нельзя окунаться в воду без подготовки и закаливания
Нельзя окунаться в воду без подготовки и закаливания. Фото: 1MI

Что думают в церкви о крещенских купаниях

Крещенские купания, вопреки общепринятому мнению, вовсе не обязательный ритуал. Его даже нет в церковном уставе. Представители духовенства советует внимательно следить за здоровьем, соблюдать меры безопасности и не гнаться за рекордами. А вот другая традиция — точно церковная: забирать на Крещение домой освященную воду. Ее раздают практически во всех храмах.

«Она называется Великая агиасма, что в переводе с греческого означает „святыня“, и хранится в течение года. Такая вода, по некоторым наблюдениям, не портится. Лично у меня дома вот уже несколько десятилетий стоит баклажка», — рассказывает протоиерей Максим Первозванский.

Будут ли крещенские морозы

По прогнозу синоптиков, в день празднования крещения ожидается похолодание: 18 января, ночью температура воздуха составит –24 °C, днем до –15°C. 19 января ночью будет –20°C, днем значительно теплее –9°C.

Крещение ребенка в церкви и на дому: как подготовиться к таинству
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#Евгений Игишев#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Дети#Алкоголь#Мороз#Новости#Крещение#Прорубь#Традиции#Подготовка#Все материалы авторов#Закаливание
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