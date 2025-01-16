«Газпром нефть» проведет интеллектуальный турнир для старшеклассников

По итогам тестирования сформируются команды, которые будут решать практические задачи по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию, защищая проекты перед экспертами. Победители регионального этапа отправятся на финал в Санкт-Петербург в апреле. Главная награда — до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России, включая СПбГУ, ВШЭ, ИТМО, СПбПУ, МИРЭА, ОмГТУ, ТюмГУ и ТПУ.