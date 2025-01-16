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Posted 16 января, 08:00

Published 16 января, 08:00

Modified 16 января, 09:11

Updated 16 января, 09:11

«Газпром нефть» проведет интеллектуальный турнир для старшеклассников

«Газпром нефть» проведет интеллектуальный турнир для старшеклассников

16 января 2025, 08:00
Фото: Асхат Бардынов.
Прием заявок уже стартовал.

Начался прием заявок на интеллектуальный турнир «Умножая таланты», который ежегодно организует «Газпром нефть». В нем принимают участие старшеклассники со всей России, а победители получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны.

«Умножая таланты» — один из крупнейших российских образовательных проектов по поддержке талантливых школьников, он реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города». Принять участие могут ученики 8–11 классов из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Подать заявку можно до 19 февраля на цифровой платформе «Родные города».

По итогам тестирования сформируются команды, которые будут решать практические задачи по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию, защищая проекты перед экспертами. Победители регионального этапа отправятся на финал в Санкт-Петербург в апреле. Главная награда — до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России, включая СПбГУ, ВШЭ, ИТМО, СПбПУ, МИРЭА, ОмГТУ, ТюмГУ и ТПУ.

«Участие в турнире „Умножая таланты“ помогает одаренным старшеклассникам раскрыть свои способности и начать строить успешную карьеру уже со школьной скамьи, причем независимо от того, где они живут — в крупных городах или отдаленных селах. Под руководством профессионалов ребята предлагают идеи и разрабатывают проекты, развивают навыки коммуникации, учатся работать в команде, заводят новые знакомства и обретают уверенность в своих силах», — рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Турнир отличается ориентацией на реальные задачи бизнеса, участники работают в командах над актуальными проблемами нефтегазовой отрасли, а также развивают гибкие навыки на лекциях и семинарах. В Омской области турнир проходит при поддержке ОНПЗ.

«Омский НПЗ придает особое значение образовательным проектам для школьников. Турнир „Умножая таланты“ работает на укрепление кадрового потенциала региона. Проект отличается своей направленностью на решение актуальных задач в сфере нефтепереработки. Талантливые школьники — это перспективные молодые специалисты, которых мы с удовольствием в будущем примем на предприятие», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проводится с 2015 года, за это время в нем приняли участие более 20 000 школьников.

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