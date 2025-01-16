«День сурка»: омичи с самого утра застряли в 7-балльных пробках

Самые сложные участки, как обычно, образовались на улицах Заозерная, Лукашевича и проспект Мира. Центр города практически полностью окрасился в красный цвет на карте заторов — водители застряли на улицах Фрунзе, Орджоникидзе, Герцена, Красном Пути, проспекте Карла Маркса и других крупных магистралях.