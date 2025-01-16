«День сурка»: омичи с самого утра застряли в 7-балльных пробках

Posted 16 января, 03:28
Published 16 января, 03:28
Modified 16 января, 03:46
Updated 16 января, 03:46
Утром 16 января дороги Омска оказались буквально парализованы. Ситуация с заторами оценивается в 7 баллов по данным онлайн-карты 2ГИС.
Самые сложные участки, как обычно, образовались на улицах Заозерная, Лукашевича и проспект Мира. Центр города практически полностью окрасился в красный цвет на карте заторов — водители застряли на улицах Фрунзе, Орджоникидзе, Герцена, Красном Пути, проспекте Карла Маркса и других крупных магистралях.
Пробки дополнительно усугубили две аварии: одна произошла в среднем ряду моста у Телецентра, другая — на улице Герцена. Эти инциденты значительно замедлили движение и привели к еще большему скоплению автомобилей.
Омичи активно делятся эмоциями в комментариях на платформе 2ГИС. Вот несколько характерных высказываний:
«Что вечно в Омске, так это пробки, без них никак».
«Дунь сурка! Ничего не меняется!».
«А как это, пробки в обе стороны. Левобережные, вы чего там не едете?».
«Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня несомненной найдет».
«Вы можете ехать там как-нибудь быстрее?».
«Отрегулируйте светофоры на улице Герцена. Пробка на пробке».
Проблема заторов в городе продолжает вызывать раздражение водителей, которые предлагают свои решения или просто выражают недовольство сложившейся ситуацией.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске на мосту имени 60 лет ВЛКСМ подкорректировали режим работы светофоров. Также после введения реверса омская администрация отметила значительные улучшения.