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Posted 16 января, 03:28

Published 16 января, 03:28

Modified 16 января, 03:46

Updated 16 января, 03:46

Пробки в обе стороны: Омск снова оказался в транспортной ловушке

«День сурка»: омичи с самого утра застряли в 7-балльных пробках

16 января 2025, 03:28
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Пробки в обе стороны: Омск снова оказался в транспортной ловушке

Утренние многокилометровые пробки не собираются покидать Омск

Дороги в утренний час пик загружена как в центре города, так и на Левобережье и в Нефтяниках.

Утром 16 января дороги Омска оказались буквально парализованы. Ситуация с заторами оценивается в 7 баллов по данным онлайн-карты 2ГИС.

Самые сложные участки, как обычно, образовались на улицах Заозерная, Лукашевича и проспект Мира. Центр города практически полностью окрасился в красный цвет на карте заторов — водители застряли на улицах Фрунзе, Орджоникидзе, Герцена, Красном Пути, проспекте Карла Маркса и других крупных магистралях.

Пробки оцениваются в 7 баллов
Пробки оцениваются в 7 баллов. Фото: 2ГИС

Пробки дополнительно усугубили две аварии: одна произошла в среднем ряду моста у Телецентра, другая — на улице Герцена. Эти инциденты значительно замедлили движение и привели к еще большему скоплению автомобилей.

Омичи активно делятся эмоциями в комментариях на платформе 2ГИС. Вот несколько характерных высказываний:

«Что вечно в Омске, так это пробки, без них никак».
«Дунь сурка! Ничего не меняется!».
«А как это, пробки в обе стороны. Левобережные, вы чего там не едете?».
«Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня несомненной найдет».
«Вы можете ехать там как-нибудь быстрее?».
«Отрегулируйте светофоры на улице Герцена. Пробка на пробке».

Проблема заторов в городе продолжает вызывать раздражение водителей, которые предлагают свои решения или просто выражают недовольство сложившейся ситуацией.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске на мосту имени 60 лет ВЛКСМ подкорректировали режим работы светофоров. Также после введения реверса омская администрация отметила значительные улучшения.

«Устойчивая положительная динамика»: в Омске оценили изменения на мосту у Телецентра
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#Диана Рязанцева#Дороги#Пробки#Омск#Аварии#Светофоры#Водители#Заторы#2ГИС#Эмоции
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