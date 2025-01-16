Бастрыкин заинтересовался историей с выстрелом в лицо 14-летней омской школьнице

История с 14-летней омичкой, в которую другие ученицы выстрелили из игрушечного пистолета, получила продолжение. Конфликт произошел еще осенью прошлого года. На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал доклад по результатам проведенной проверки.