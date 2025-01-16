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Posted 16 января, 10:29

Published 16 января, 10:29

Modified 16 января, 10:32

Updated 16 января, 10:32

Бастрыкин заинтересовался историей с выстрелом в лицо 14-летней омской школьнице

Бастрыкин заинтересовался историей с выстрелом в лицо 14-летней омской школьнице

16 января 2025, 10:29
Фото: gorod55.ru.
Омские следователи проводят проверку, о ее результатах предстоит впоследствии доложить председателю СК РФ.

История с 14-летней омичкой, в которую другие ученицы выстрелили из игрушечного пистолета, получила продолжение. Конфликт произошел еще осенью прошлого года. На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал доклад по результатам проведенной проверки.

Из-за выстрела в лицо 14-летняя школьница получила травмы. Ранее говорилось, что у девочки диагностировали контузию глаза 1 степени.

Процессуальной проверкой занимались представители омского следкома. Доклад Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Омской области Виталий Батищев.

Ранее Город55 рассказывал о новых подробностях дела об избиении 17-летнего подростка. Оно так и не сдвинулось с мертвой точкой.

Появились новые подробности в деле о жестоком избиении омского подростка
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Школьники#Скандал#Выстрел#Новости#Александр Бастрыкин
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