«Жар зачетный»: топ лучших саун Омска по отзывам в Сети

В Омске сегодня, судя по 2ГИС, работают десятки бань и саун, которые предлагают жителям и гостям областного центра свои услуги. Город55 изучил отзывы отдыхающих, чтобы узнать, где можно комфортно попариться (в расчет мы брали организации, у которых есть 10 и более отзывов, — прим. Ред.).