«Жар зачетный»: топ лучших саун Омска по отзывам в Сети

Posted 15 января, 09:24
Published 15 января, 09:24
Modified 15 января, 09:29
Updated 15 января, 09:29
В Омске сегодня, судя по 2ГИС, работают десятки бань и саун, которые предлагают жителям и гостям областного центра свои услуги. Город55 изучил отзывы отдыхающих, чтобы узнать, где можно комфортно попариться (в расчет мы брали организации, у которых есть 10 и более отзывов, — прим. Ред.).
Эта баня на дровах открывает наш рейтинг. Она расположена в СТ Тополек. Омичи присвоили этому месту, судя по 2ГИС, 5 баллов. Всего с августа 2024 года появилось 13 отзывов.
«Шикарная баня, жаркая и красивая парилка. Видно, что баня новая, все очень чисто, удобное расположение, персонал приветливый, есть мангальная зона, много места, отлично провели выходной день с друзьями. Обязательно сюда вернемся», — написала омичка Анастасия.
«Всем очень понравилось! Хорошая баня, а самое главное на дровах. Чисто, красиво, сделано со вкусом. Каких-либо проблем не было, все оперативно. Обязательно приду снова! Рекомендую», — поделился отзывом Артем.
Последний комментарий был оставлен в последний праздничный день, 8 января.
«Отличная баня, есть все для комфортного отдыха, чисто и уютно, жар зачетный, ходили компанией перед и после Нового года».
Банный комплекс располагается в СТ Садовод в Советском округе. 49 отзывов появилось с весны прошлого года. Многие отметили, что там чисто, уютно, хороший бассейн и приветливый персонал.
«Отдыхали в бане с друзьями 6 апреля, там прекрасная атмосфера. Все очень чисто и красиво! Удивил бассейн, который выходит прямо из сауны на улицу. Потрясающее место, где можно отдохнуть душой и телом», — поделилась впечатлениями омичка Юлия.
«Отдыхали семьями с детьми! Баня очень чистая, просторная, свежий ремонт. Есть все необходимое для комфортного отдыха. В парной сделана правильная вентиляция с приточкой».
Негативный комментарий оставила только одна омичка. Она отдыхала там с друзьями в конце ноября. Ей не понравилось отношение персонала к гостям и расположение комплекса.
«Удивило, что платный банный комплекс находится в СНТ, а это, на секунду, дачи. Баню просили растопить до 120 градусов, по ощущениям было градусов 70. Администратор хамил, нам не понравилось! Не советую посещать данное заведение, так как оно построено в СНТ и не имеет лицензии», — написала Марина.
Баня находится в СТ Нефтехимик в Кировском округе. С декабря прошлого года появилось 23 комментария. Последний оставлен 9 января:
«Прекрасное место! Баня чистая, жаркая. Есть все необходимое для застолья. Чан — это просто сказка, не хотелось из него вылазить! Вокруг березки, над головой звездное небо. Спасибо за теплый прием!».
«Встречали в этой бане Рождество! Пробыли почти до утра — все было просто здорово! Баня новая, все очень чисто, чан вообще бомба — вылезать из него никому не хотелось! Есть вся посуда и столовые приборы. Хозяин очень доброжелательный и оперативно реагировал на все вопросы и пожелания. С удовольствием посетим эту баню еще!».
Другой отзыв тоже был оставлен о пребывании там на Рождество. Однако отдыхающим не понравилось качество обслуживания.
«Баня сама по себе хорошая, но хозяин не умеет оказывать услуги! Приехали, баня холодная, чан холодный! Два часа ждали пока нам нагреют, сами подкидывали дрова, так как хозяин спал! В итоге нам предъявили стоимость за полные часы, когда все было не готово! Потом заказывали в чан еловые ветки, но в итоге была одна!».
На четвертом месте находится баня в микрорайоне Привокзальный. О ней оставлено 376 отзывов, большинство из которых положительные.
«Были там с друзьями и остались очень довольны. В заведении есть все: просторная сауна, классные мангальные зоны в отдельных номерах, где можно приготовить что-то вкусное, и даже бар с отличной кухней! Особенно хочется отметить приветливых администраторов. Все рассказали, показали, помогли выбрать лучший номер. Отдельное спасибо парильщику за потрясающий пар — сразу чувствуется профессионализм», — такой комментарий был оставлен 7 января.
Несмотря на то, что большинству отдыхающих все понравилось, некоторые омичи пожаловались, что в бассейне небезопасно из-за обсыпающейся плитки, также он наполнен холодной водой.
«Плитка в бассейне вся сыпется, все дно в ней, два раза ногу порезал, лестница в бассейне чуть ли не отрывается. Во всем остальном в принципе неплохо, хотя говорили, что делали ремонт, но он вообще незаметен. В некоторых местах стены в дырках, в бане шатается защита на печке, лестница на второй этаж тоже шатается».
И пятерку лидеров закрывает баня на Орджоникидзе, 120. О ней появилось 105 отзывов с лета 2023 года. Например, 11 декабря омичка Юлия написала:
«Банька порадовала. Натопили, воду в бассейне нагрели, как мы договорились заранее, угостили вкусным чаем. Замечательное место, чтобы провести время с семьей! Единственная просьба к владельцам — проследите, пожалуйста, за качеством мытья посуды, на кружках были разводы. На критику реагируют спокойно, видно, что ребята стараются и заботятся о бане».
Но некоторые омичи остались недовольны тем, что в бане грязно и холодно.
«Зал для посиделок маленький и холодный, в туалете на полочках грязные тряпки, бассейн ледяной, лестница в бассейн шатается. Две звезды только за сауну, но если хотите жары, не забывайте подкидывать дрова. В душевой была сломана лейка. Соотношение цены и качества оставляют желать лучшего. Было холодно, грязно и в целом все плохо!», — написала Елена 7 января.
Напомним, что Город55 ранее выпускал рейтинг лучших баз отдыха в Омской области. Где, по мнению жителей, лучше всего отдыхать, читайте в нашем материале.