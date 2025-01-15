Задержка зарплат в Черлаке: судебные приставы вернули обещанные предприятием 3,7 млн

ГУ ФССП России по Омской области сообщает, что жители рабочего поселка Черлак, которые работают в муниципальном унитарном предприятии «Тепловодоснабжение», обратились в суд. Компания, отвечающая за отопление и водоснабжение в поселке, не выплатила работникам деньги в течение месяца, оставив их без средств к существованию в канун Нового года.