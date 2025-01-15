Задержка зарплат в Черлаке: судебные приставы вернули обещанные предприятием 3,7 млн

Posted 15 января, 06:26
Published 15 января, 06:26
Modified 15 января, 06:28
Updated 15 января, 06:28
ГУ ФССП России по Омской области сообщает, что жители рабочего поселка Черлак, которые работают в муниципальном унитарном предприятии «Тепловодоснабжение», обратились в суд. Компания, отвечающая за отопление и водоснабжение в поселке, не выплатила работникам деньги в течение месяца, оставив их без средств к существованию в канун Нового года.
Суд рассмотрел жалобы сотрудников и постановил, что предприятие должно выплатить 3 733 000 рублей в счет задолженности по зарплатам. На исполнение этого решения поступили 246 исполнительных документов.
Судебные приставы проверили, есть ли у должника средства для выплаты долга, и обнаружили деньги на его банковских счетах. Приставы наложили взыскание на эти средства, и в итоге работники получили свою зарплату.
Напомним, ранее Город55 писал, что прямо перед новогодними праздниками преподавателей ОмГУ оставили без половины зарплаты.