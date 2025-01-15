gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 06:26

Published 15 января, 06:26

Modified 15 января, 06:28

Updated 15 января, 06:28

Омское предприятие «Тепловодоснабжение» выплатило 3,7 миллиона рублей после вмешательства судебных приставов

Задержка зарплат в Черлаке: судебные приставы вернули обещанные предприятием 3,7 млн

15 января 2025, 06:26
Фото: 1MI. Омское предприятие «Тепловодоснабжение» выплатило 3,7 миллиона рублей после вмешательства судебных приставов

В Омской области с предприятия взыскали долг по зарплатам в 3,7 млн

Сотрудники предприятия «Тепловодоснабжение» получили зарплаты после вмешательства судебных приставов.

ГУ ФССП России по Омской области сообщает, что жители рабочего поселка Черлак, которые работают в муниципальном унитарном предприятии «Тепловодоснабжение», обратились в суд. Компания, отвечающая за отопление и водоснабжение в поселке, не выплатила работникам деньги в течение месяца, оставив их без средств к существованию в канун Нового года.

Суд рассмотрел жалобы сотрудников и постановил, что предприятие должно выплатить 3 733 000 рублей в счет задолженности по зарплатам. На исполнение этого решения поступили 246 исполнительных документов.

Судебные приставы проверили, есть ли у должника средства для выплаты долга, и обнаружили деньги на его банковских счетах. Приставы наложили взыскание на эти средства, и в итоге работники получили свою зарплату.

Напомним, ранее Город55 писал, что прямо перед новогодними праздниками преподавателей ОмГУ оставили без половины зарплаты.

Преподаватели ОмГУ подтвердили информацию о резком сокращении зарплаты
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Судебные приставы#Зарплата#Долг#Работники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика