В Знаменском районе Омской области простятся с погибшим бойцом СВО

Posted 15 января, 04:01
Published 15 января, 04:01
Modified 15 января, 04:03
Updated 15 января, 04:03
Глава Знаменского муниципального района Омской области Сергей Максимов на своей странице ВКонтакте сообщил, что в ходе выполнения воинского долга во время специальной военной операции погиб Александр Иванов, уроженец деревни Малочередово.
«Александр был настоящим человеком, настоящим патриотом. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Покойся с миром, брат. Вечная память герою», — сообщает Сергей Максимов.
Глава района выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего героя. Прощание с бойцом состоится 15 января 2025 года в 12:30 у мемориала в селе Знаменское, где установлены памятники в честь погибших в годы Великой Отечественной войны (адрес: улица Ленина, 12).
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.