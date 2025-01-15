gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 04:01

Published 15 января, 04:01

Modified 15 января, 04:03

Updated 15 января, 04:03

В омской деревне Малочередово простятся с погибшим бойцом СВО

В Знаменском районе Омской области простятся с погибшим бойцом СВО

15 января 2025, 04:01
Фото: 1MI. В омской деревне Малочередово простятся с погибшим бойцом СВО
Прощание состоится сегодня в 12:30 у мемориала в селе Знаменское.

Глава Знаменского муниципального района Омской области Сергей Максимов на своей странице ВКонтакте сообщил, что в ходе выполнения воинского долга во время специальной военной операции погиб Александр Иванов, уроженец деревни Малочередово.

«Александр был настоящим человеком, настоящим патриотом. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Покойся с миром, брат. Вечная память герою», — сообщает Сергей Максимов.

Глава района выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего героя. Прощание с бойцом состоится 15 января 2025 года в 12:30 у мемориала в селе Знаменское, где установлены памятники в честь погибших в годы Великой Отечественной войны (адрес: улица Ленина, 12).

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

В Омской области простились с бойцом СВО, у которого остался несовершеннолетний сын
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Великая Отечественная война#Прощание#Память#Знаменский район#Мемориал#Соболезнования#Патриотизм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика