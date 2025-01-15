В Знаменском районе Омской области простятся с погибшим бойцом СВО

Глава района выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего героя. Прощание с бойцом состоится 15 января 2025 года в 12:30 у мемориала в селе Знаменское, где установлены памятники в честь погибших в годы Великой Отечественной войны (адрес: улица Ленина, 12).