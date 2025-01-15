В Роспотребнадзоре сделали важное заявление по метапневмовирусу в Омской области

Posted 15 января, 08:23
Published 15 января, 08:23
Modified 15 января, 08:34
Updated 15 января, 08:34
Вспышку метапневмовируса человека зафиксировали в Китае в начале января. Это один из классических вирусов, который на протяжении десятков лет активно циркулирует по всему земному шару. В том числе он знаком и омичам.
Оказывается, в прошлом году в регионе зафиксировали несколько случаев заражения метапневмовирусом. А о том, как ситуация обстоит сейчас, на пресс-конференции в Доме журналистов рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская.
«Метапневмовирус входит в линейку ОРВИ, это такой же вирус, как, например, аденовирус. Мы ведем еженедельный мониторинг. В этом эпидемиологическом сезоне ни одного случая не зарегистрировано», — сообщила она.
Напомним, чаще всего инфекция проявляется:
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