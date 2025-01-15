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Posted 15 января, 08:23

Published 15 января, 08:23

Modified 15 января, 08:34

Updated 15 января, 08:34

Важно соблюдать меры профилактики.

В Роспотребнадзоре сделали важное заявление по метапневмовирусу в Омской области

15 января 2025, 08:23
Фото: gorod55.ru. Важно соблюдать меры профилактики.
В минувшем году в регионе уже были зарегистрированы случаи заболевания.

Вспышку метапневмовируса человека зафиксировали в Китае в начале января. Это один из классических вирусов, который на протяжении десятков лет активно циркулирует по всему земному шару. В том числе он знаком и омичам.

Оказывается, в прошлом году в регионе зафиксировали несколько случаев заражения метапневмовирусом. А о том, как ситуация обстоит сейчас, на пресс-конференции в Доме журналистов рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская.

«Метапневмовирус входит в линейку ОРВИ, это такой же вирус, как, например, аденовирус. Мы ведем еженедельный мониторинг. В этом эпидемиологическом сезоне ни одного случая не зарегистрировано», — сообщила она.

Напомним, чаще всего инфекция проявляется:

  • насморком;
  • кашлем;
  • повышением температуры;
  • головной болью;
  • трудностями с дыханием.

Ранее Город55 рассказывал, чем опасен метапнемовирус и грозит ли россиянам новый масочный режим.

Метапневмовирус: чем он опасен и грозит ли россиянам новый масочный режим
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Инфекция#Грипп#Пандемия#Мониторинг#Эпидемиология
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