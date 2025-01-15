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Posted 15 января, 08:48

Published 15 января, 08:48

Modified 15 января, 08:50

Updated 15 января, 08:50

Главу одного из райцентров Омской области оштрафовали за потерянное обращение

В Омской области оштрафовали главу поселения за потерянное письмо

15 января 2025, 08:48
Фото: 1MI.

Главу одного из райцентров Омской области оштрафовали за потерянное обращение

Чиновнику придется заплатить 5 тысяч рублей.

Прокуратура Горьковского района внесла главе Горьковского сельского поселения представление и возбудила в отношении него дело об административном правонарушении. Причиной стала жалоба местной жительницы: она еще в августе направила на имя главы электронное заявление, но не получила никакого ответа.

«Муниципальные чиновники по причине неверной настройки привязки электронной почты к указанному сервису отправленное сельчанкой обращение попросту потеряли и не рассмотрели», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях (№5.59) предполагает штраф на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Суд оштрафовал главу на 5 тысяч рублей.

Напомним: главой Горьковского поселения с 2022 года является Вячеслав Тюгаев.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Новости#Электронные обращения
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