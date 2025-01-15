В Омской области оштрафовали главу поселения за потерянное письмо

Posted 15 января, 08:48
Published 15 января, 08:48
Modified 15 января, 08:50
Updated 15 января, 08:50
Прокуратура Горьковского района внесла главе Горьковского сельского поселения представление и возбудила в отношении него дело об административном правонарушении. Причиной стала жалоба местной жительницы: она еще в августе направила на имя главы электронное заявление, но не получила никакого ответа.
«Муниципальные чиновники по причине неверной настройки привязки электронной почты к указанному сервису отправленное сельчанкой обращение попросту потеряли и не рассмотрели», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях (№5.59) предполагает штраф на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Суд оштрафовал главу на 5 тысяч рублей.
Напомним: главой Горьковского поселения с 2022 года является Вячеслав Тюгаев.