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Posted 15 января, 09:06

Published 15 января, 09:06

Modified 15 января, 09:21

Updated 15 января, 09:21

В Омской области главу поселения отдали под суд за побои

В Омской области главу поселения отдали под суд за избиение земляка

15 января 2025, 09:06
Фото: 1MI.

В Омской области главу поселения отдали под суд за побои

По данным следствия, причиной всему стали претензии из-за вытоптанного лошадьми поля.

В Горьковский районный суд Омской области поступило уголовное дело, возбужденное в отношении 2 местных жителей. Один из них — глава Павлодарского сельского поселения Бауыржан Салыков, другой — местный предприниматель. Судить их будут за «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По данным следствия, 28 сентября близ аула Бельсенды-Казах Салыков и второй фигурант дела напали на местного жителя, пасшего там лошадей: они решили, что эти лошади вытоптали поле. Как сообщается в официальном телеграм-канале «Суды Омской области», «вооружившись неустановленными металлическими предметами, они нанесли несколько ударов по телу и рукам односельчанина». Медики зафиксировали «средней тяжести вред здоровью».

Обвиняемые не признали свою вину. В ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания.

Напомним: сегодня, 15 января, стало известно, что глава еще одного поселения в Горьковском районе (Горьковского) оштрафован судом за то, что электронное заявление местной жительницы на его имя осталось без ответа.

В Омской области оштрафовали главу поселения за потерянное письмо
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Прокуратура
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