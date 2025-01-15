В Омской области главу поселения отдали под суд за избиение земляка

Posted 15 января, 09:06
Published 15 января, 09:06
Modified 15 января, 09:21
Updated 15 января, 09:21
В Горьковский районный суд Омской области поступило уголовное дело, возбужденное в отношении 2 местных жителей. Один из них — глава Павлодарского сельского поселения Бауыржан Салыков, другой — местный предприниматель. Судить их будут за «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия».
По данным следствия, 28 сентября близ аула Бельсенды-Казах Салыков и второй фигурант дела напали на местного жителя, пасшего там лошадей: они решили, что эти лошади вытоптали поле. Как сообщается в официальном телеграм-канале «Суды Омской области», «вооружившись неустановленными металлическими предметами, они нанесли несколько ударов по телу и рукам односельчанина». Медики зафиксировали «средней тяжести вред здоровью».
Обвиняемые не признали свою вину. В ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания.
Напомним: сегодня, 15 января, стало известно, что глава еще одного поселения в Горьковском районе (Горьковского) оштрафован судом за то, что электронное заявление местной жительницы на его имя осталось без ответа.