В Омской области главу поселения отдали под суд за избиение земляка

По данным следствия, 28 сентября близ аула Бельсенды-Казах Салыков и второй фигурант дела напали на местного жителя, пасшего там лошадей: они решили, что эти лошади вытоптали поле. Как сообщается в официальном телеграм-канале «Суды Омской области», «вооружившись неустановленными металлическими предметами, они нанесли несколько ударов по телу и рукам односельчанина». Медики зафиксировали «средней тяжести вред здоровью».