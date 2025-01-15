В омском парке «Зеленый остров» появятся купели для крещенских купаний

Posted 15 января, 13:57
Published 15 января, 13:57
Modified 15 января, 13:57
Updated 15 января, 13:57
Стало известно, что в этом году в парке «Зеленый остров» появятся купели для крещенских купаний. Об этом порталу Om1.ru сообщил председатель клуба «Моржи» Евгений Житнов. Известно, что три купели в парке будут готовы к 19 января.
«Хотелось бы предупредить всех, кто намерен будет прийти к нам, распределить свое время для мероприятия максимум до 20:00–21:00, чтобы нам закончить дежурство в спокойном режиме до 22:00 вечера. В ночь с 18 на 19 января никаких окунаний! Только с 10:00 19 января после установок палаток», — подчеркнул Евгений Житнов.
Лед в районе «Зеленого острова» подходит для организации купелей, его толщина соответствует значениям, установленным МЧС. Купели будут внесены в официальный список и открыты для всех желающих, но их работа может корректироваться в случае изменения погоды.
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