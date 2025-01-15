В омском Парке Победы к 9 Мая планируют поставить экран в «звездном» обрамлении

Posted 15 января, 10:32
Published 15 января, 10:32
Modified 15 января, 10:34
Updated 15 января, 10:34
В омском Парке Победы планируют установить цифровую конструкцию в виде звезды. Согласно данным с сайта госзакупок, ее необходимо будет привезти и смонтировать до 30 апреля. Максимальная цена контракта составляет более 28 млн рублей. Источником финансирования указан бюджет Омска.
Заявки от поставщиков принимают до 23 января.
Предполагается монтаж экрана в «звездном» обрамлении за 16 млн и четырех звезд почти по 3 млн каждая. В документах представлены эскизы конструкций:
В 2025 году страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее УДХБ заключило контракт с компанией «Стройтраст» на благоустройство Парка Победы.