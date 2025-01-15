В омском Парке Победы к 9 Мая планируют поставить экран в «звездном» обрамлении

В омском Парке Победы планируют установить цифровую конструкцию в виде звезды. Согласно данным с сайта госзакупок, ее необходимо будет привезти и смонтировать до 30 апреля. Максимальная цена контракта составляет более 28 млн рублей. Источником финансирования указан бюджет Омска.