gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 10:32

Published 15 января, 10:32

Modified 15 января, 10:34

Updated 15 января, 10:34

Работы по монтажу конструкци необходимо завершить до 30 апреля

В омском Парке Победы к 9 Мая планируют поставить экран в «звездном» обрамлении

15 января 2025, 10:32
Фото: gorod55.ru. Работы по монтажу конструкци необходимо завершить до 30 апреля
Сюжет
Госзакупки
Также к экрану прилагаются четыре конструкции в виде звезд. На эти цели из городского бюджета закладывают 28 млн рублей.

В омском Парке Победы планируют установить цифровую конструкцию в виде звезды. Согласно данным с сайта госзакупок, ее необходимо будет привезти и смонтировать до 30 апреля. Максимальная цена контракта составляет более 28 млн рублей. Источником финансирования указан бюджет Омска.

Заявки от поставщиков принимают до 23 января.

Предполагается монтаж экрана в «звездном» обрамлении за 16 млн и четырех звезд почти по 3 млн каждая. В документах представлены эскизы конструкций:

Скриншот
Скриншот. Фото: Госзакупки
Скриншот
Скриншот. Фото: Госзакупки

В 2025 году страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее УДХБ заключило контракт с компанией «Стройтраст» на благоустройство Парка Победы.

В Омске заключили контракт с подрядчиком, который благоустроит Парк Победы
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Бюджет Омска#Госзакупки#Парк Победы#Звезда#Монтаж
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика