В Омске выставили на продажу кафе, засветившееся в криминальной хронике

Posted 15 января, 10:14
Published 15 января, 10:14
Modified 15 января, 10:26
Updated 15 января, 10:26
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже действующего в Омске «готового арендного бизнеса». Речь идет о кафе «Кушон», расположенном в районе улицы 10 Лет Октября, рядом с кафе «Хуторок».
«Возможнo использованиe помещения под свои цели», — уточняет автор объявления.
Общая площадь кафе, расположенного на втором этаже здания, — 559 квадратных метров. Его цена — 14,8 млн рублей. Продавец называет плюсами «Кушона» «удобные подъездные пути», оживленный трафик, густонаселенность местного жилищного массива.
Кафе «Кушон» в 2023 году упоминалось в криминальной хронике. Рядом с ним произошла перестрелка, в которой, по словам очевидцев, один человек был ранен.