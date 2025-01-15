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Posted 15 января, 10:14

Published 15 января, 10:14

Modified 15 января, 10:26

Updated 15 января, 10:26

В Омске выставили на продажу кафе рядом с «Хуторком»

В Омске выставили на продажу кафе, засветившееся в криминальной хронике

15 января 2025, 10:14
Фото: 1MI.

В Омске выставили на продажу кафе рядом с «Хуторком»

За «готовый арендный бизнес» просят почти 15 млн рублей.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже действующего в Омске «готового арендного бизнеса». Речь идет о кафе «Кушон», расположенном в районе улицы 10 Лет Октября, рядом с кафе «Хуторок».

«Возможнo использованиe помещения под свои цели», — уточняет автор объявления.

Общая площадь кафе, расположенного на втором этаже здания, — 559 квадратных метров. Его цена — 14,8 млн рублей. Продавец называет плюсами «Кушона» «удобные подъездные пути», оживленный трафик, густонаселенность местного жилищного массива.

Интерьеры кафе «Кушон» в Омске
Интерьеры кафе "Кушон" в Омске
Интерьеры кафе "Кушон" в Омске
Интерьеры кафе «Кушон» в Омске. Фото: Скриншот «Авито»

Кафе «Кушон» в 2023 году упоминалось в криминальной хронике. Рядом с ним произошла перестрелка, в которой, по словам очевидцев, один человек был ранен.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Омск#Новости#Кафе#Авито
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