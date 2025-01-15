gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 13:14

Published 15 января, 13:14

Modified 15 января, 13:14

Updated 15 января, 13:14

В Омске скончался руководитель камерного оркестра Вениамин Ренкончинский

В Омске скончался руководитель камерного оркестра Вениамин Ренкончинский

15 января 2025, 13:14
Фото: 1MI.
Культурный деятель ушел из жизни после продолжительной болезни.

В министерстве культуры Омской области сегодня сообщили печальную новость. На 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из ведущих деятелей культуры региона Вениамин Ренкончинский.

Он работал в Омской филармонии более пятидесяти лет, а последние девятнадцать лет руководил камерным оркестром. Этот оркестр в Омске был основан в 1991 году, Вениамин Ренкончинский участвовал в его создании.

«Благодаря ему оркестр обрел индивидуальный творческий облик, выстроил концертную деятельность и сотрудничество с талантливыми дирижерами и солистами. Свой бесценный опыт Вениамин Борисович передал молодым коллегам, которые сегодня продолжают его дело», — рассказали в минкульте.

Прощание с Вениамином Ренкончинским состоится 20 января с 13:00 до 14:00 в фойе Концертного зала филармонии.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким культурного деятеля.

В Омске скончался выдающийся медик и ветеран Великой Отечественной войны Лев Барков
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Музыканты#Смерть человека#Смерть#Омская Филармония#Новости#Филармония#Оркестр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика