В Омске скончался руководитель камерного оркестра Вениамин Ренкончинский

Posted 15 января, 13:14
Published 15 января, 13:14
Modified 15 января, 13:14
Updated 15 января, 13:14
В министерстве культуры Омской области сегодня сообщили печальную новость. На 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из ведущих деятелей культуры региона Вениамин Ренкончинский.
Он работал в Омской филармонии более пятидесяти лет, а последние девятнадцать лет руководил камерным оркестром. Этот оркестр в Омске был основан в 1991 году, Вениамин Ренкончинский участвовал в его создании.
«Благодаря ему оркестр обрел индивидуальный творческий облик, выстроил концертную деятельность и сотрудничество с талантливыми дирижерами и солистами. Свой бесценный опыт Вениамин Борисович передал молодым коллегам, которые сегодня продолжают его дело», — рассказали в минкульте.
Прощание с Вениамином Ренкончинским состоится 20 января с 13:00 до 14:00 в фойе Концертного зала филармонии.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким культурного деятеля.