В Омске решили учредить «Городской патриотический центр»

Posted 15 января, 05:04
Published 15 января, 05:04
Modified 15 января, 05:06
Updated 15 января, 05:06
На сайте администрации Омска появился проект постановления о создании нового бюджетного учреждения. Это юрлицо получит название «Городской патриотический центр», его официальным учредителем станет департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта.
«Определить основной целью деятельности бюджетного учреждения патриотическое воспитание и развитие социальной активности молодых граждан», — говорится в проекте постановления.
Депспорта и депимущества должны будут совместно сформировать для нового БУ муниципальное задание. Потребности «Городского патриотического центра» после его создания должны будут учитываться в бюджетных заявках.
Отметим, что схожие по задачам структуры формируются и на уровне Омской области. В октябре 2024 года прошло первое заседание Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, учрежденного главой региона Виталием Хоценко.