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Posted 15 января, 05:04

Published 15 января, 05:04

Modified 15 января, 05:06

Updated 15 января, 05:06

В Омске запланировали создание «Городского патриотического центра»

В Омске решили учредить «Городской патриотический центр»

15 января 2025, 05:04
Фото: gorod55.ru.

В Омске запланировали создание «Городского патриотического центра»

Новое БУ займется «патриотическим воспитанием и развитием социальной активности молодых граждан».

На сайте администрации Омска появился проект постановления о создании нового бюджетного учреждения. Это юрлицо получит название «Городской патриотический центр», его официальным учредителем станет департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта.

«Определить основной целью деятельности бюджетного учреждения патриотическое воспитание и развитие социальной активности молодых граждан», — говорится в проекте постановления.

Депспорта и депимущества должны будут совместно сформировать для нового БУ муниципальное задание. Потребности «Городского патриотического центра» после его создания должны будут учитываться в бюджетных заявках.

Отметим, что схожие по задачам структуры формируются и на уровне Омской области. В октябре 2024 года прошло первое заседание Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, учрежденного главой региона Виталием Хоценко.

Хоценко провел в Омске первое заседание Совета по сохранению нравственных ценностей
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#БУ#Городской патриотический центр
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