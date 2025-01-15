В Омске предложили увеличить штрафы за незаконные киоски

Сейчас владельцев нелегальных НТО в большинстве случаев только предупреждают: по данным департамента контроля городской администрации, по итогам проверок, проведенных за первые 11 месяцев 2024 года, только в 5,1% были выписаны штрафы. Нарушители платят от 2 до 4 тысяч рублей (физические лица), от 10 до 14 тысяч (должностные лица), от 20 до 40 тысяч (юрлица).