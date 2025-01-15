В Омске предложили увеличить штрафы за незаконные киоски

Posted 15 января, 06:41
Published 15 января, 06:41
Modified 15 января, 06:43
Updated 15 января, 06:43
Завтра, 16 января, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки связан с нестационарными торговыми объектами: депутаты предлагают ужесточить наказания за самовольную установку павильонов и киосков.
Сейчас владельцев нелегальных НТО в большинстве случаев только предупреждают: по данным департамента контроля городской администрации, по итогам проверок, проведенных за первые 11 месяцев 2024 года, только в 5,1% были выписаны штрафы. Нарушители платят от 2 до 4 тысяч рублей (физические лица), от 10 до 14 тысяч (должностные лица), от 20 до 40 тысяч (юрлица).
Внесенная в Горсовет инициатива предполагает, что предупреждения как меры наказания не будет вообще. Штрафы увеличатся примерно в полтора раза и будут составлять от 3 до 6 тысяч рублей (физлица), от 15 до 20 тысяч (должностные лица), от 30 до 60 тысяч (юрлица).
Стоит отметить, что в 2024 году в Омске были одобрены похожие изменения в связи с контролем оплаты за проезд в общественном транспорте: тогда тоже были отменены предупреждения и заметно выросли штрафы.