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Posted 15 января, 06:41

Published 15 января, 06:41

Modified 15 января, 06:43

Updated 15 января, 06:43

Омские депутаты предложили увеличить штрафы за незаконные НТО

В Омске предложили увеличить штрафы за незаконные киоски

15 января 2025, 06:41
Фото: gorod55.ru.

Омские депутаты предложили увеличить штрафы за незаконные НТО

Предупреждение как меру наказания предлагается вообще отменить.

Завтра, 16 января, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки связан с нестационарными торговыми объектами: депутаты предлагают ужесточить наказания за самовольную установку павильонов и киосков.

Сейчас владельцев нелегальных НТО в большинстве случаев только предупреждают: по данным департамента контроля городской администрации, по итогам проверок, проведенных за первые 11 месяцев 2024 года, только в 5,1% были выписаны штрафы. Нарушители платят от 2 до 4 тысяч рублей (физические лица), от 10 до 14 тысяч (должностные лица), от 20 до 40 тысяч (юрлица).

Внесенная в Горсовет инициатива предполагает, что предупреждения как меры наказания не будет вообще. Штрафы увеличатся примерно в полтора раза и будут составлять от 3 до 6 тысяч рублей (физлица), от 15 до 20 тысяч (должностные лица), от 30 до 60 тысяч (юрлица).

Стоит отметить, что в 2024 году в Омске были одобрены похожие изменения в связи с контролем оплаты за проезд в общественном транспорте: тогда тоже были отменены предупреждения и заметно выросли штрафы.

Омские депутаты планируют усилить борьбу с нелегальными торговыми объектами
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#Николай Эйхвальд#Омск#Штрафы#Новости#Горсовет#Киоски
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