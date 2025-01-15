В Омске переселенцы из «авариек» начали продавать бесплатное жилье от властей

На сайте объявлений в Омске начали появляться предложения о продаже квартир в доме на улице 1-й Ленинградской, 25 (строительный адрес — 6-я Станционная). Напомним, дом был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Совсем недавно туда переселили 108 семей, которые проживали в аварийных домах.