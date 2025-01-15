gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 11:18

Published 15 января, 11:18

Modified 15 января, 11:20

Updated 15 января, 11:20

В Омске переселенцы из «авариек» начали продавать бесплатное жилье от властей

В Омске переселенцы из «авариек» начали продавать бесплатное жилье от властей

15 января 2025, 11:18
Фото: 1MI.
В доме на 1-й Ленинградской, который сдали меньше месяца назад, начали продавать квартиры.

На сайте объявлений в Омске начали появляться предложения о продаже квартир в доме на улице 1-й Ленинградской, 25 (строительный адрес — 6-я Станционная). Напомним, дом был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Совсем недавно туда переселили 108 семей, которые проживали в аварийных домах.

На данный момент размещено девять объявлений — продаются четыре однокомнатные, две двухкомнатные, одна трехкомнатная квартиры, а также две квартиры-студии. Цена на недвижимость варьируется от 3,85 до 8,29 миллионов рублей.

Во всех квартирах выполнена чистовая отделка. Жилье оснащено ваннами, унитазами, плитами, раковинами, системами водоснабжения и отопления.

Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста.

Дом построило ООО «СМУ № 1». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Омске в 2013 году. Директором является Александр Колошкин, учредителями — Ольга Булатова и СК «Вертикаль».

Изначально возведением дома занималась компания «ДСК-3», но контракт расторгли. Одна из причин — застройщик сильно отставал от графика.

#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Бюджет Омской области#Аварийные дома#Нацпроект#Переселение#6-я Станционная
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика