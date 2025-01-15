В Омске переселенцы из «авариек» начали продавать бесплатное жилье от властей

Posted 15 января, 11:18
Published 15 января, 11:18
Modified 15 января, 11:20
Updated 15 января, 11:20
На сайте объявлений в Омске начали появляться предложения о продаже квартир в доме на улице 1-й Ленинградской, 25 (строительный адрес — 6-я Станционная). Напомним, дом был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Совсем недавно туда переселили 108 семей, которые проживали в аварийных домах.
На данный момент размещено девять объявлений — продаются четыре однокомнатные, две двухкомнатные, одна трехкомнатная квартиры, а также две квартиры-студии. Цена на недвижимость варьируется от 3,85 до 8,29 миллионов рублей.
Во всех квартирах выполнена чистовая отделка. Жилье оснащено ваннами, унитазами, плитами, раковинами, системами водоснабжения и отопления.
Дом построило ООО «СМУ № 1». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Омске в 2013 году. Директором является Александр Колошкин, учредителями — Ольга Булатова и СК «Вертикаль».
Изначально возведением дома занималась компания «ДСК-3», но контракт расторгли. Одна из причин — застройщик сильно отставал от графика.