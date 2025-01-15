В Омске на берегу Иртыша планируют построить новый жилой комплекс

В конце 2024 года появились подробности застройки территории бывших складов Минобороны в Омске. Участок принадлежит Михаилу Попову. На территории появится семь новых построек, среди них поликлиника, три многоквартирных дома с подземными парковками, комплекс студенческих общежитий, детский сад и объект оказания социальной помощи населению.