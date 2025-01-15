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Posted 15 января, 04:36

Published 15 января, 04:36

Modified 15 января, 04:38

Updated 15 января, 04:38

В Омске на берегу Иртыша планируют построить новый жилой комплекс

В Омске на берегу Иртыша планируют построить новый жилой комплекс

15 января 2025, 04:36
Фото: 1MI.
Проект прошел экспертизу. Новый этап жилого комплекса собирается возводить предприниматель Михаил Попов.

Омский застройщик Михаил Попов накануне, 14 января, получил положительное заключение экспертизы на строительство второго этапа жилого комплекса по адресу улица Красный Путь, 143.

Заключение выдала компания «НормативЭксперт». Документы по проекту подготовило ООО «Первый Проектный».

По данным Госстройнадзора Омской области, Михаил Попов ведет строительство жилого комплекса на Красном Пути с июля 2023 года (ЖК № 1). Общая площадь первой очереди составляет более 12 тысяч квадратных метров, этажность — от 8 до 10.

В конце 2024 года появились подробности застройки территории бывших складов Минобороны в Омске. Участок принадлежит Михаилу Попову. На территории появится семь новых построек, среди них поликлиника, три многоквартирных дома с подземными парковками, комплекс студенческих общежитий, детский сад и объект оказания социальной помощи населению.

Проект готов: в Омске представили план застройки бывших складов Минобороны
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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Проверка#Застройщик#Жилой комплекс#Многоквартирные дома
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