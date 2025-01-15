В Омске на берегу Иртыша планируют построить новый жилой комплекс

Posted 15 января, 04:36
Published 15 января, 04:36
Modified 15 января, 04:38
Updated 15 января, 04:38
Омский застройщик Михаил Попов накануне, 14 января, получил положительное заключение экспертизы на строительство второго этапа жилого комплекса по адресу улица Красный Путь, 143.
Заключение выдала компания «НормативЭксперт». Документы по проекту подготовило ООО «Первый Проектный».
По данным Госстройнадзора Омской области, Михаил Попов ведет строительство жилого комплекса на Красном Пути с июля 2023 года (ЖК № 1). Общая площадь первой очереди составляет более 12 тысяч квадратных метров, этажность — от 8 до 10.
В конце 2024 года появились подробности застройки территории бывших складов Минобороны в Омске. Участок принадлежит Михаилу Попову. На территории появится семь новых построек, среди них поликлиника, три многоквартирных дома с подземными парковками, комплекс студенческих общежитий, детский сад и объект оказания социальной помощи населению.