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Posted 15 января, 12:28

Published 15 января, 12:28

Modified 15 января, 12:28

Updated 15 января, 12:28

В Омске экстренно сел самолет из-за пассажира с сердечным приступом

В Омске экстренно сел самолет из-за пассажира с сердечным приступом

15 января 2025, 12:28
Фото: 1MI.
Лайнер следовал по маршруту Иркутск-Уфа.

Сегодня утром в аэропорту им. Карбышева экстренно сел самолет авиакомпании «Сибирь», пишет телеграм-канал «Авиаинцидент». Лайнер следовал по маршруту Иркутск-Уфа.

Причина экстренной посадки в Омске — самочувствие одного из пассажиров. У женщины появились подозрения на сердечный приступ.

Напомним, что в декабре во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.

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