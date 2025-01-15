В Омске экстренно сел самолет из-за пассажира с сердечным приступом

Posted 15 января, 12:28
Published 15 января, 12:28
Modified 15 января, 12:28
Updated 15 января, 12:28
Сегодня утром в аэропорту им. Карбышева экстренно сел самолет авиакомпании «Сибирь», пишет телеграм-канал «Авиаинцидент». Лайнер следовал по маршруту Иркутск-Уфа.
Причина экстренной посадки в Омске — самочувствие одного из пассажиров. У женщины появились подозрения на сердечный приступ.
Напомним, что в декабре во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.