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Posted 15 января, 05:18

Published 15 января, 05:18

Modified 15 января, 06:45

Updated 15 января, 06:45

Пирожок с сюрпризом: что нашли в буфете омского колледжа на Гагарина

В буфете омского колледжа на Гагарина нашли таракана: Роспотребнадзор начал проверку

15 января 2025, 05:18
Фото: Изображение Midjourney. Пирожок с сюрпризом: что нашли в буфете омского колледжа на Гагарина

Роспотребнадзор проверит буфет Омского автотранспортного колледжа из-за таракана

Буфет после усатого «гостя» оказался в центре внимания омичей и контролирующих органов.

В буфете Омского автотранспортного колледжа на улице Гагарина, 10 был замечен таракан. Инцидент привлек внимание не только учащихся, но и контролирующих органов. Жалоба появилась в сообществе ВКонтакте «Инцидент Омск».

Таракана нашли посреди еды
Таракана нашли посреди еды. Фото: Сообщество ВКонтакте «Инцидент Омск»

В комментариях под жалобой в социальных сетях омичи отнеслись к ситуации по-разному:

«Не родился еще таракан, который может остановить голодного студента».
«А у студентов в общагах их не бывает что ли?».
«Эти гамбургеры делают без перчаток, может даже и не мытыми руками. Также могут и муху на пирожке убить и пирожок с мухой продать… Не удивительно, что таракан Вася рядом без признаков жизни лежит».

После появления жалобы в интернете Роспотребнадзор Омской области начал проверку. В официальном заявлении ведомства говорится, что по факту предполагаемых нарушений санитарных норм в колледже проводится расследование. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, виновных привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее Город55 писал о подобном инциденте в омском лицее. Насекомые заполонили раздевалку и ползали вблизи детских вещей.

Роспотребнадзор начал проверку в омской школе, которая кишит тараканами
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#Диана Рязанцева#Омск#Роспотребнадзор#Проверка#Студенты#Тараканы#Санитарные нормы
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