В буфете омского колледжа на Гагарина нашли таракана: Роспотребнадзор начал проверку

После появления жалобы в интернете Роспотребнадзор Омской области начал проверку. В официальном заявлении ведомства говорится, что по факту предполагаемых нарушений санитарных норм в колледже проводится расследование. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, виновных привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.