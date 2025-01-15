В буфете омского колледжа на Гагарина нашли таракана: Роспотребнадзор начал проверку

Posted 15 января, 05:18
Published 15 января, 05:18
Modified 15 января, 06:45
Updated 15 января, 06:45
В буфете Омского автотранспортного колледжа на улице Гагарина, 10 был замечен таракан. Инцидент привлек внимание не только учащихся, но и контролирующих органов. Жалоба появилась в сообществе ВКонтакте «Инцидент Омск».
В комментариях под жалобой в социальных сетях омичи отнеслись к ситуации по-разному:
«Не родился еще таракан, который может остановить голодного студента».
«А у студентов в общагах их не бывает что ли?».
«Эти гамбургеры делают без перчаток, может даже и не мытыми руками. Также могут и муху на пирожке убить и пирожок с мухой продать… Не удивительно, что таракан Вася рядом без признаков жизни лежит».
После появления жалобы в интернете Роспотребнадзор Омской области начал проверку. В официальном заявлении ведомства говорится, что по факту предполагаемых нарушений санитарных норм в колледже проводится расследование. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, виновных привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.
Напомним, ранее Город55 писал о подобном инциденте в омском лицее. Насекомые заполонили раздевалку и ползали вблизи детских вещей.