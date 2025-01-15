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Posted 15 января, 14:54

Published 15 января, 14:54

Modified 15 января, 15:06

Updated 15 января, 15:06

Аванс за январь должен был поступить 15 числа

Учителя омских школ сообщили о задержках зарплаты

15 января 2025, 14:54
Фото: Изображение Midjourney. Аванс за январь должен был поступить 15 числа
Руководство образовательных учреждений ссылается на технический сбой в казначействе.

В редакцию Города55 поступили сразу несколько сообщений от учителей омских школ. Педагоги рассказали, что в образовательных учреждениях не выплатили аванс за январь. Деньги за первую половину месяца должны были прийти сегодня, 15 января.

В рабочих чатах педагогов руководство ссылается на технические проблемы в федеральном казначействе. В ряде образовательных организаций сообщают о возможном поступлении средств ближайшей ночью.

Обновлено. В министерстве финансов Омской области подтвердили, что сбой действительно был.

«Не всем работникам бюджетной сферы на территории региона на данную минуту поступил на банковские счета аванс за январь, срок перечисления которого сегодня, 15 января. Сбой, возникший в федеральной информационной системе, на настоящий момент устранен, федеральное казначейство принимает все меры, чтобы платежи прошли сегодня до конца дня», — сообщил глава ведомства Вадим Чеченко.

В прошлом году похожая ситуация произошла в омском онкодиспансере. Медиков предупредили, что зарплата задержится из-за сбоя в бухгалтерской программе. Но неполадки вовремя устранили и сотрудники получили деньги в срок.

Врачи омского онкодиспансера едва не остались без зарплаты
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Зарплата#Задержка#Учителя
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