СВО скоро закончится? Новые прогнозы экспертов по военному конфликту Украины и России

Posted 15 января, 03:30
Published 15 января, 03:30
Modified 15 января, 03:30
Updated 15 января, 03:30
Под конец прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко обозначила срок начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Матвиенко, которым она поделилась во время встречи с журналистами, переговорный процесс будет непростым, ведь это всегда поиск компромиссов.
«Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем (2025, — Прим. ред.) году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой», — цитирует слова спикера Совета Федерации РИА Новости.
Позиция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова остается неизменной. Представитель Кремля под занавес 2024-го отметил, что Россия открыта для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Но так как никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, специальная военная операция продолжается.
Сам Владимир Путин много внимания теме СВО уделил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции 19 декабря 2024 года. Тогда президент напомнил, что Россия всегда была готова к переговорам, но от них отказалась украинская сторона. Чуть больше конкретики от Путина прозвучало во время короткого 20-минутного общения с прессой после заседания Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2024 года.
Отвечая на вопросы журналистов, президент сказал, что не особо верит в окончание военного конфликта в 2025 году.
«Я в Бога верю, а Бог с нами», — приводят слова Владимира Путина «Новые известия».
При этом руководство России не рассматривает вариант с возможной заморозкой конфликта и отсрочкой вступления Украины в НАТО на 15—20 лет по инициативе команды президента США Дональда Трампа. Похожий вариант разрешения украинского кризиса Владимиру Путину в 2021-м предлагал Джо Байден.
Но все же многие верят, что именно 2025 год станет годом завершения украинского конфликта. Среди приверженцев этого мнения — депутат Госдумы Алексей Чепа. Общаясь с изданием Лента.ру, депутат выразил уверенность, что стороны смогут договориться о прекращении огня и придут к постепенной нормализации отношений. К тому же, по мнению политика, сразу несколько факторов указывают на скорое прекращение боевых действий: это, в частности, обстановка в зоне конфликта и приход к власти в США Дональда Трампа.
«Я считаю, что в 2025 году все закончится. Будем надеяться, что шаг за шагом мы закроем эту историю. Конечно, будут силы, желающие этому противодействовать, но, по крайней мере, горячая фаза противостояния завершится», — отметил Чепа.
По мнению же российского общественного деятеля, военного историка и руководителя интернет-проекта «Я помню» Артема Драбкина, спецоперация закончится в 2025 году, но произойдет это не в результате переговоров.
«Точнее, возможно, переговоры и будут, но не с нынешними игроками», — заявил Драбкин в интервью интернет-изданию Украина.ру.
Военный историк считает, что сейчас обе стороны конфликта хотят продолжать боевые действия, и лишь только Трамп постоянно говорит, что желает остановить военный конфликт. Но как только у него не получится это, он будет эскалировать конфликт.
Лидер Украины Владимир Зеленский об условиях для переговоров с Россией и окончании боевых действий порассуждал, беседуя с американским журналистом Лексом Фридманом. Запись трехчасового интервью выложена на YouTube-канале американца.
За стол переговоров с Владимиром Путиным Зеленский сядет только после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Она, по словам президента Украины, должна состояться ориентировочно 25 января.
«Мы договариваемся прежде всего с ним (Дональдом Трампом, — Прим. ред.). Второе — Европа, для нас очень важно, чтобы у нее тоже был голос. После этого уже может быть разговор с русскими», — уточнил Зеленский.
От Североатлантического альянса Украина добивается гарантий безопасности и хотя бы частичного членства, что противоречит требованиям России. А обсуждать прекращение огня и завершение боевых действий Владимир Зеленский готов, только если у него будет больше оружия. Для его покупки глава Украины даже предложил Трампу использовать 300 млрд долларов из замороженных российских активов.
Мнения, что Россия и Украина заключат соглашение о мире в 2025 году, звучат и в Соединенных Штатах Америки. Так, редакция The Financial Times в своем материале дала именно такой прогноз. Журналисты считают, что Дональд Трамп, скорее всего, пригрозит ужесточением санкций и усилением американской поддержки Киева для того, чтобы убедить Москву включиться в переговоры. Украине при этом придется смириться с потерей территорий и хотя бы фактическим контролем России над ними. А вот вступление Украины в НАТО, по предположениям издания, будет заморожено.
Другой американский журнал — The National Interest — считает, что Россия выйдет победителем из конфликта на Украине из-за способности быстро адаптироваться к меняющимся на поле боя условиям.
«Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине и способности к инновациям и адаптации к ситуации на поле боя, скорее всего, победят», — приводит слова американских журналистов ТАСС.
Дональд Трамп предположительные сроки завершения СВО назвал на второй конференции в Мар-а-Лаго 7 января — за две недели до инаугурации. Видео с мероприятия опубликовали на YouTube-канале Forbes Breaking News. В своей речи Трамп снова осудил действия администрации президента Байдена.
«Россия напала на Украину, когда увидела, что администрация Байдена некомпетентна. Но мы-то знаем, что делаем, и это скоро закончится. Я смотрю на цифры каждую неделю, сколько людей погибло в этой войне. Это „фиаско“ Байдена, из-за которого мы оказались в такой ситуации» — заявил Дональд Трамп.
Что касается сроков, Трамп выразил надежду, что военный конфликт России и Украины завершится в течение полугода.
Не исключает урегулирование конфликта и американский предприниматель Илон Маск (высказывание появилось во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в социальной сети Х (заблокирована на территории России)). Правда, он считает что для этого потребуется сильное лидерство внутри США.
Позицию Трампа подтвердил и его советник по нацбезопасности Майкл Уолтц. В интервью телеканалу АВС News помощник избранного президента заявил, что, по мнению Дональда Трампа, решить украинский конфликт невозможно без диалога с Россией.
«Все знают, что это должно закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы собираемся изгнать каждого русского с каждой пяди украинской земли. Даже в Крыму — президент Трамп признал эту реальность. И я думаю, что то, что весь мир признает эту реальность, стало огромным шагом вперед. Теперь давайте двигаться вперед», — отметил Уолтц.
Трамп и его команда, по словам Уолтца, хотели бы увидеть прекращение огня в любой момент, что стало бы позитивным первым шагом с обеих сторон.
На прошлой неделе глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на авиабазе в ФРГ заявил, что у Трампа и его команды пока нет плана по завершению конфликта на Украине. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала TVP Info, который вел трансляцию брифинга.
«Мирного плана по Украине еще нет, его еще не представили. Есть донесения прессы, предвыборные выступления президента Трампа и его советников, однако какого-то видения, о котором можно было бы рассуждать, еще нет», — передает слова министра ТАСС.
Журналист Ивор Беннетт из британского издания Sky News считает, что боевые действия прекратятся, а переговоры между сторонами начнутся к 9 мая 2025 года — то есть в дату 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Вероятно, Кремль надеется завершить переговоры до 9 мая, когда будут отмечать 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании», — цитирует слова Беннетта сайт «Военное обозрение».
В заключение приведем и новые прогнозы от экстрасенсов. Например, по мнению Галины Янко, пообщавшейся с журналистами «МК», значительные изменения президента Украины Владимира Зеленского ждут через 40 дней (интервью с Янко вышло 8 января 2025 года, — Прим. ред.)
«СВО будет продолжаться еще около полугода. После чего для России наступит золотой век. Так написано в книге жизни, так и я предсказываю, что боевые действия закончатся совсем скоро. В тонких мирах подходят к концу битвы, которые принесли нашей земле много страданий», — рассказала экстрасенс.
И среди экспертов, и в обществе бурно обсуждаются прогнозы о судьбе Владимира Зеленского и сроках завершения специальной военной операции на Украине. Большие надежды у многих именно на 2025 год. Что будет на деле, увидим спустя время.