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Posted 15 января, 03:30

Published 15 января, 03:30

Modified 15 января, 03:30

Updated 15 января, 03:30

Все чаще эксперты называют 2025 год в качестве даты окончания СВО

СВО скоро закончится? Новые прогнозы экспертов по военному конфликту Украины и России

15 января 2025, 03:30
Фото: 1MI. Все чаще эксперты называют 2025 год в качестве даты окончания СВО
Специальная военная операция началась практически 3 года назад — в феврале 2022-го. Все это время регулярно звучат мнения политиков, военных, ученых и даже экстрасенсов о мире и сроках окончания СВО. О последних прогнозах рассказываем в материале Города55.

Отечественные политики и военные про СВО

Под конец прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко обозначила срок начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Матвиенко, которым она поделилась во время встречи с журналистами, переговорный процесс будет непростым, ведь это всегда поиск компромиссов.

«Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем (2025, — Прим. ред.) году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой», — цитирует слова спикера Совета Федерации РИА Новости.
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко. Фото: Телеграм-канал Совета Федерации РФ

Позиция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова остается неизменной. Представитель Кремля под занавес 2024-го отметил, что Россия открыта для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Но так как никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, специальная военная операция продолжается.

Сам Владимир Путин много внимания теме СВО уделил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции 19 декабря 2024 года. Тогда президент напомнил, что Россия всегда была готова к переговорам, но от них отказалась украинская сторона. Чуть больше конкретики от Путина прозвучало во время короткого 20-минутного общения с прессой после заседания Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2024 года.

Отвечая на вопросы журналистов, президент сказал, что не особо верит в окончание военного конфликта в 2025 году.

«Я в Бога верю, а Бог с нами», — приводят слова Владимира Путина «Новые известия».
Владимир Путин 26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Владимир Путин 26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Фото: kremlin.ru

При этом руководство России не рассматривает вариант с возможной заморозкой конфликта и отсрочкой вступления Украины в НАТО на 15—20 лет по инициативе команды президента США Дональда Трампа. Похожий вариант разрешения украинского кризиса Владимиру Путину в 2021-м предлагал Джо Байден.

Но все же многие верят, что именно 2025 год станет годом завершения украинского конфликта. Среди приверженцев этого мнения — депутат Госдумы Алексей Чепа. Общаясь с изданием Лента.ру, депутат выразил уверенность, что стороны смогут договориться о прекращении огня и придут к постепенной нормализации отношений. К тому же, по мнению политика, сразу несколько факторов указывают на скорое прекращение боевых действий: это, в частности, обстановка в зоне конфликта и приход к власти в США Дональда Трампа.

«Я считаю, что в 2025 году все закончится. Будем надеяться, что шаг за шагом мы закроем эту историю. Конечно, будут силы, желающие этому противодействовать, но, по крайней мере, горячая фаза противостояния завершится», — отметил Чепа.

По мнению же российского общественного деятеля, военного историка и руководителя интернет-проекта «Я помню» Артема Драбкина, спецоперация закончится в 2025 году, но произойдет это не в результате переговоров.

«Точнее, возможно, переговоры и будут, но не с нынешними игроками», — заявил Драбкин в интервью интернет-изданию Украина.ру.

Военный историк считает, что сейчас обе стороны конфликта хотят продолжать боевые действия, и лишь только Трамп постоянно говорит, что желает остановить военный конфликт. Но как только у него не получится это, он будет эскалировать конфликт.

Президент Украины Зеленский про СВО

Лидер Украины Владимир Зеленский об условиях для переговоров с Россией и окончании боевых действий порассуждал, беседуя с американским журналистом Лексом Фридманом. Запись трехчасового интервью выложена на YouTube-канале американца.

За стол переговоров с Владимиром Путиным Зеленский сядет только после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Она, по словам президента Украины, должна состояться ориентировочно 25 января.

«Мы договариваемся прежде всего с ним (Дональдом Трампом, — Прим. ред.). Второе — Европа, для нас очень важно, чтобы у нее тоже был голос. После этого уже может быть разговор с русскими», — уточнил Зеленский.

От Североатлантического альянса Украина добивается гарантий безопасности и хотя бы частичного членства, что противоречит требованиям России. А обсуждать прекращение огня и завершение боевых действий Владимир Зеленский готов, только если у него будет больше оружия. Для его покупки глава Украины даже предложил Трампу использовать 300 млрд долларов из замороженных российских активов.

Зарубежные политики про СВО

США о спецоперации на Украине

Мнения, что Россия и Украина заключат соглашение о мире в 2025 году, звучат и в Соединенных Штатах Америки. Так, редакция The Financial Times в своем материале дала именно такой прогноз. Журналисты считают, что Дональд Трамп, скорее всего, пригрозит ужесточением санкций и усилением американской поддержки Киева для того, чтобы убедить Москву включиться в переговоры. Украине при этом придется смириться с потерей территорий и хотя бы фактическим контролем России над ними. А вот вступление Украины в НАТО, по предположениям издания, будет заморожено.

Другой американский журнал — The National Interest — считает, что Россия выйдет победителем из конфликта на Украине из-за способности быстро адаптироваться к меняющимся на поле боя условиям.

«Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине и способности к инновациям и адаптации к ситуации на поле боя, скорее всего, победят», — приводит слова американских журналистов ТАСС.
Прогнозы дают как политики, так и журналисты из Америки
Прогнозы дают как политики, так и журналисты из Америки. Фото: Изображение Midjourney

Дональд Трамп предположительные сроки завершения СВО назвал на второй конференции в Мар-а-Лаго 7 января — за две недели до инаугурации. Видео с мероприятия опубликовали на YouTube-канале Forbes Breaking News. В своей речи Трамп снова осудил действия администрации президента Байдена.

«Россия напала на Украину, когда увидела, что администрация Байдена некомпетентна. Но мы-то знаем, что делаем, и это скоро закончится. Я смотрю на цифры каждую неделю, сколько людей погибло в этой войне. Это „фиаско“ Байдена, из-за которого мы оказались в такой ситуации» — заявил Дональд Трамп.

Что касается сроков, Трамп выразил надежду, что военный конфликт России и Украины завершится в течение полугода.

Не исключает урегулирование конфликта и американский предприниматель Илон Маск (высказывание появилось во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в социальной сети Х (заблокирована на территории России)). Правда, он считает что для этого потребуется сильное лидерство внутри США.

Позицию Трампа подтвердил и его советник по нацбезопасности Майкл Уолтц. В интервью телеканалу АВС News помощник избранного президента заявил, что, по мнению Дональда Трампа, решить украинский конфликт невозможно без диалога с Россией.

«Все знают, что это должно закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы собираемся изгнать каждого русского с каждой пяди украинской земли. Даже в Крыму — президент Трамп признал эту реальность. И я думаю, что то, что весь мир признает эту реальность, стало огромным шагом вперед. Теперь давайте двигаться вперед», — отметил Уолтц.

Трамп и его команда, по словам Уолтца, хотели бы увидеть прекращение огня в любой момент, что стало бы позитивным первым шагом с обеих сторон.

Европа о конфликте на Украине

На прошлой неделе глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на авиабазе в ФРГ заявил, что у Трампа и его команды пока нет плана по завершению конфликта на Украине. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала TVP Info, который вел трансляцию брифинга.

«Мирного плана по Украине еще нет, его еще не представили. Есть донесения прессы, предвыборные выступления президента Трампа и его советников, однако какого-то видения, о котором можно было бы рассуждать, еще нет», — передает слова министра ТАСС.

Журналист Ивор Беннетт из британского издания Sky News считает, что боевые действия прекратятся, а переговоры между сторонами начнутся к 9 мая 2025 года — то есть в дату 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Вероятно, Кремль надеется завершить переговоры до 9 мая, когда будут отмечать 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании», — цитирует слова Беннетта сайт «Военное обозрение».

Экстрасенсы о сроках окончания СВО

В заключение приведем и новые прогнозы от экстрасенсов. Например, по мнению Галины Янко, пообщавшейся с журналистами «МК», значительные изменения президента Украины Владимира Зеленского ждут через 40 дней (интервью с Янко вышло 8 января 2025 года, — Прим. ред.)

«СВО будет продолжаться еще около полугода. После чего для России наступит золотой век. Так написано в книге жизни, так и я предсказываю, что боевые действия закончатся совсем скоро. В тонких мирах подходят к концу битвы, которые принесли нашей земле много страданий», — рассказала экстрасенс.

И среди экспертов, и в обществе бурно обсуждаются прогнозы о судьбе Владимира Зеленского и сроках завершения специальной военной операции на Украине. Большие надежды у многих именно на 2025 год. Что будет на деле, увидим спустя время.

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#Юлия Истомина#Политика#Владимир Путин#Россия#Дональд Трамп#Украина#Новости#Конфликт#Сво#Участник СВО
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