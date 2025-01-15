СВО скоро закончится? Новые прогнозы экспертов по военному конфликту Украины и России

Мнения, что Россия и Украина заключат соглашение о мире в 2025 году, звучат и в Соединенных Штатах Америки. Так, редакция The Financial Times в своем материале дала именно такой прогноз. Журналисты считают, что Дональд Трамп, скорее всего, пригрозит ужесточением санкций и усилением американской поддержки Киева для того, чтобы убедить Москву включиться в переговоры. Украине при этом придется смириться с потерей территорий и хотя бы фактическим контролем России над ними. А вот вступление Украины в НАТО, по предположениям издания, будет заморожено.