Сняли с «заморозки»: в Омске в 2025 году возобновят стройку социальной деревни

Posted 15 января, 04:30
Published 15 января, 04:30
Modified 15 января, 04:30
Updated 15 января, 04:30
Городу55 стало известно, что областные власти решили все-таки вернуться к проекту строительства социальной деревни в микрорайоне Северный. О проекте ничего не было известно после его заморозки и переноса на неопределенные сроки в марте 2023-го.
Теперь же объект от минтруда перешел к бюджетному учреждению «Омскоблстройзаказчик». Об этом Городу55 сообщил руководитель бюджетного учреждения Андрей Бобровников.
«Документация по „Социальной деревне“ в процессе передачи. В 2025 году мы должны ее начать строить, объект строится два года», — пояснил директор «Омскоблстройзаказчика».
«Социальная деревня» будет состоять из пяти корпусов для проживания 80 человек. В ней смогут разместить пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году, когда для объекта искали подрядчика, стоимость строительства оценивалась в 256 млн рублей. Актуальная стоимость проекта пока неизвестна.