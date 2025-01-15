Сняли с «заморозки»: в Омске в 2025 году возобновят стройку социальной деревни

«Социальная деревня» будет состоять из пяти корпусов для проживания 80 человек. В ней смогут разместить пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году, когда для объекта искали подрядчика, стоимость строительства оценивалась в 256 млн рублей. Актуальная стоимость проекта пока неизвестна.