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Posted 15 января, 04:30

Published 15 января, 04:30

Modified 15 января, 04:30

Updated 15 января, 04:30

Проект был заморожен с весны 2023 года

Сняли с «заморозки»: в Омске в 2025 году возобновят стройку социальной деревни

15 января 2025, 04:30
Фото: Изображение Midjourney. Проект был заморожен с весны 2023 года
Возведение пяти корпусов в микрорайоне Северный займет два года.

Городу55 стало известно, что областные власти решили все-таки вернуться к проекту строительства социальной деревни в микрорайоне Северный. О проекте ничего не было известно после его заморозки и переноса на неопределенные сроки в марте 2023-го.

Теперь же объект от минтруда перешел к бюджетному учреждению «Омскоблстройзаказчик». Об этом Городу55 сообщил руководитель бюджетного учреждения Андрей Бобровников.

«Документация по „Социальной деревне“ в процессе передачи. В 2025 году мы должны ее начать строить, объект строится два года», — пояснил директор «Омскоблстройзаказчика».

«Социальная деревня» будет состоять из пяти корпусов для проживания 80 человек. В ней смогут разместить пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году, когда для объекта искали подрядчика, стоимость строительства оценивалась в 256 млн рублей. Актуальная стоимость проекта пока неизвестна.

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