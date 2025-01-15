Слишком дорогие справки: Обь-Иртышское УГМС нарушило закон о конкуренции

Posted 15 января, 08:14
Published 15 января, 08:14
Modified 15 января, 08:20
Updated 15 января, 08:20
Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области выяснило, что ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» нарушило закон о конкуренции, установив слишком высокие цены на свои услуги. Организация предоставляет информацию о загрязнении воздуха в Омской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Однако стоимость этих услуг в Обь-Иртышском УГМС в несколько раз выше, чем у других подразделений Росгидромета.
Например, справка о загрязнении воздуха в Тюмени стоит 22 176 рублей без НДС, в то время как в других городах, таких как Якутск, она стоит всего 3 356 рублей.
Это привело к тому, что компаниям, таким как ООО «Бюро экологического проектирования», стало сложнее конкурировать, так как они не могут позволить себе такие высокие расценки. В итоге ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» было выдано предписание исправить ситуацию и устранить нарушение закона.
Напомним, ранее Город55 писал, что недобросовестную конкуренцию обнаружили в сети магазинов «Пинта». Местный предприниматель продавал пиво, утверждая на ценниках, что оно произведено в Кургане. Однако выяснилось, что пиво изготавливалось в Омске.