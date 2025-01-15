Слишком дорогие справки: Обь-Иртышское УГМС нарушило закон о конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области выяснило, что ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» нарушило закон о конкуренции, установив слишком высокие цены на свои услуги. Организация предоставляет информацию о загрязнении воздуха в Омской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Однако стоимость этих услуг в Обь-Иртышском УГМС в несколько раз выше, чем у других подразделений Росгидромета.