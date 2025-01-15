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Posted 15 января, 08:14

Published 15 января, 08:14

Modified 15 января, 08:20

Updated 15 января, 08:20

«Обь-Иртышское УГМС» завышало цены на экологические справки

Слишком дорогие справки: Обь-Иртышское УГМС нарушило закон о конкуренции

15 января 2025, 08:14
Фото: 1MI. «Обь-Иртышское УГМС» завышало цены на экологические справки

УФАС признало Обь-Иртышское УГМС виновным в нарушении закона о конкуренции

Стоимость услуг превышала расценки других подразделений Росгидромета.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области выяснило, что ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» нарушило закон о конкуренции, установив слишком высокие цены на свои услуги. Организация предоставляет информацию о загрязнении воздуха в Омской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Однако стоимость этих услуг в Обь-Иртышском УГМС в несколько раз выше, чем у других подразделений Росгидромета.

Например, справка о загрязнении воздуха в Тюмени стоит 22 176 рублей без НДС, в то время как в других городах, таких как Якутск, она стоит всего 3 356 рублей.

Это привело к тому, что компаниям, таким как ООО «Бюро экологического проектирования», стало сложнее конкурировать, так как они не могут позволить себе такие высокие расценки. В итоге ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» было выдано предписание исправить ситуацию и устранить нарушение закона.

Напомним, ранее Город55 писал, что недобросовестную конкуренцию обнаружили в сети магазинов «Пинта». Местный предприниматель продавал пиво, утверждая на ценниках, что оно произведено в Кургане. Однако выяснилось, что пиво изготавливалось в Омске.

Ложное происхождение: пиво из Омска внезапно стало «курганским»
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Тюменская область#Обь-Иртышское УГМС#Антимонопольная служба#Росгидромет#Конкуренция
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