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Posted 15 января, 14:34

Published 15 января, 14:34

Modified 15 января, 14:34

Updated 15 января, 14:34

Иллюстрация

Сегодня в Омске: лучшие сауны, города для путешествий и приближение снежного циклона

15 января 2025, 14:34
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Названы топ-5 лучших саун Омской области

Сейчас в Омске работают десятки бань и саун, которые предлагают жителям и гостям областного центра свои услуги. Город55 изучил отзывы отдыхающих, чтобы узнать, где можно комфортно попариться и составил рейтинг. Подробнее в нашем материале.

«Жар зачетный»: топ лучших саун Омска по отзывам в Сети
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Новость №2. Стали известны города, которые омичи выбирали для путешествий чаще всего

В аэропорту им. Карбышева опубликовал итоги 2024 года и рассказали, в какие города чаще всего летали омичи. На первом месте оказалась Москва — туда летали почти 762 тысячи человек, на втором — Санкт-Петербург (213,5 тысячи), а на третьем — Сочи (194,5 тысячи).

Названы самые популярные города для путешествий у омичей
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Новость №3. Скоро Омскую область накроет снегопад

На следующей неделе в Омскую область придут самые сильные снегопады. Региона попадет в зону мощнейшего снежного циклона в Евразии. Он охватит почти всю Сибирь. Осадки будут выпадать почти всю неделю, а с 23 января в регионе резко похолодает. Температура воздуха опустится до -17… -30 градусов.

Омскую область захватит мощнейший в Евразии снежный циклон
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