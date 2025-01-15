Сегодня в Омске: лучшие сауны, города для путешествий и приближение снежного циклона

В аэропорту им. Карбышева опубликовал итоги 2024 года и рассказали, в какие города чаще всего летали омичи. На первом месте оказалась Москва — туда летали почти 762 тысячи человек, на втором — Санкт-Петербург (213,5 тысячи), а на третьем — Сочи (194,5 тысячи).