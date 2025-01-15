Сегодня в Омске: лучшие сауны, города для путешествий и приближение снежного циклона

Posted 15 января, 14:34
Published 15 января, 14:34
Modified 15 января, 14:34
Updated 15 января, 14:34
Новость №1. Названы топ-5 лучших саун Омской области
Сейчас в Омске работают десятки бань и саун, которые предлагают жителям и гостям областного центра свои услуги. Город55 изучил отзывы отдыхающих, чтобы узнать, где можно комфортно попариться и составил рейтинг. Подробнее в нашем материале.
Новость №2. Стали известны города, которые омичи выбирали для путешествий чаще всего
В аэропорту им. Карбышева опубликовал итоги 2024 года и рассказали, в какие города чаще всего летали омичи. На первом месте оказалась Москва — туда летали почти 762 тысячи человек, на втором — Санкт-Петербург (213,5 тысячи), а на третьем — Сочи (194,5 тысячи).
Новость №3. Скоро Омскую область накроет снегопад
На следующей неделе в Омскую область придут самые сильные снегопады. Региона попадет в зону мощнейшего снежного циклона в Евразии. Он охватит почти всю Сибирь. Осадки будут выпадать почти всю неделю, а с 23 января в регионе резко похолодает. Температура воздуха опустится до -17… -30 градусов.