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Posted 15 января, 04:47

Published 15 января, 04:47

Modified 15 января, 04:49

Updated 15 января, 04:49

Моральная компенсация не освободила от вины: дело о смертельном ДТП В Омской области пересмотрят

Примирение не спасло: омская прокуратура добилась рассмотрения дела о смертельном ДТП

15 января 2025, 04:47
Фото: Прокуратура Омской области. Моральная компенсация не освободила от вины: дело о смертельном ДТП В Омской области пересмотрят

Примирение с матерью погибшего не избавило омского водителя от суда

Авария произошла 22 июня 2023 года на федеральной трассе в Кормиловском районе.

Прокуратура Омской области добилась пересмотра дела в отношении 29-летнего водителя, виновного в смертельном ДТП. Ранее Кормиловский районный суд прекратил уголовное преследование, сославшись на примирение с матерью погибшего и добровольную компенсацию морального вреда. Однако прокуроры посчитали это решение необоснованным.

22 июня 2023 года на федеральной трассе в Кормиловском районе водитель автомобиля Toyota Carina попытался совершить обгон большегруза, не убедившись в безопасности маневра. Выехав на встречную полосу, он создал помеху автомобилю ВАЗ 21099, водитель которого, пытаясь избежать столкновения, потерял управление. Машина перевернулась и улетела в кювет. Водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

В августе 2024 года Кормиловский районный суд прекратил уголовное дело против виновника аварии, сославшись на его раскаяние и примирение с матерью погибшего. Водитель добровольно выплатил женщине 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Смертельная авария произошло в июне 2023 года
Смертельная авария произошло в июне 2023 года. Фото: Прокуратура Омской области

Государственный обвинитель не согласился с решением суда. Прокуратура указала, что виновник ДТП ранее более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Примирение сторон и выплата компенсации, по мнению прокуратуры, не могут оправдать допущенную халатность, приведшую к трагедии.

Судебная коллегия Омского областного суда согласилась с доводами прокуратуры. Решение о прекращении уголовного дела было отменено, а материалы направлены на новое рассмотрение. Теперь судьбу водителя будут решать повторно, с учетом всех обстоятельств дела.

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#Диана Рязанцева#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Прокуратура#ПДД#Уголовное дело#Расследование#Компенсация морального вреда#Административная ответственность#Кормиловский район#Областной суд
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