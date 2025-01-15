Примирение не спасло: омская прокуратура добилась рассмотрения дела о смертельном ДТП

22 июня 2023 года на федеральной трассе в Кормиловском районе водитель автомобиля Toyota Carina попытался совершить обгон большегруза, не убедившись в безопасности маневра. Выехав на встречную полосу, он создал помеху автомобилю ВАЗ 21099, водитель которого, пытаясь избежать столкновения, потерял управление. Машина перевернулась и улетела в кювет. Водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.