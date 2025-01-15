Примирение не спасло: омская прокуратура добилась рассмотрения дела о смертельном ДТП

Posted 15 января, 04:47
Published 15 января, 04:47
Modified 15 января, 04:49
Updated 15 января, 04:49
Прокуратура Омской области добилась пересмотра дела в отношении 29-летнего водителя, виновного в смертельном ДТП. Ранее Кормиловский районный суд прекратил уголовное преследование, сославшись на примирение с матерью погибшего и добровольную компенсацию морального вреда. Однако прокуроры посчитали это решение необоснованным.
22 июня 2023 года на федеральной трассе в Кормиловском районе водитель автомобиля Toyota Carina попытался совершить обгон большегруза, не убедившись в безопасности маневра. Выехав на встречную полосу, он создал помеху автомобилю ВАЗ 21099, водитель которого, пытаясь избежать столкновения, потерял управление. Машина перевернулась и улетела в кювет. Водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.
В августе 2024 года Кормиловский районный суд прекратил уголовное дело против виновника аварии, сославшись на его раскаяние и примирение с матерью погибшего. Водитель добровольно выплатил женщине 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Государственный обвинитель не согласился с решением суда. Прокуратура указала, что виновник ДТП ранее более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Примирение сторон и выплата компенсации, по мнению прокуратуры, не могут оправдать допущенную халатность, приведшую к трагедии.
Судебная коллегия Омского областного суда согласилась с доводами прокуратуры. Решение о прекращении уголовного дела было отменено, а материалы направлены на новое рассмотрение. Теперь судьбу водителя будут решать повторно, с учетом всех обстоятельств дела.
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