Омскую область захватит мощнейший в Евразии снежный циклон

По данным сервиса Ventusky, самые сильные снегопады придут в регион на следующей неделе. Как видно на карте, Омская область попадет в зону мощнейшего снежного циклона в Евразии. Он охватит почти всю Сибирь. Отметим, что 20 и 21 января столбик термометра будет в пределах -3… -5 градусов.