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Posted 15 января, 08:09

Published 15 января, 08:09

Modified 15 января, 08:18

Updated 15 января, 08:18

Омскую область захватит мощнейший в Евразии снежный циклон

Омскую область захватит мощнейший в Евразии снежный циклон

15 января 2025, 08:09
Фото: 1MI.
Сильные осадки накроют регион уже на следующей неделе.

Омскую область накроет череда снегопадов. Осадки начнутся уже рано утром в четверг, 16 января. Снег продолжит идти и в пятницу, 17 января.

По данным сервиса Ventusky, самые сильные снегопады придут в регион на следующей неделе. Как видно на карте, Омская область попадет в зону мощнейшего снежного циклона в Евразии. Он охватит почти всю Сибирь. Отметим, что 20 и 21 января столбик термометра будет в пределах -3… -5 градусов.

Омская область попадет в зону мощного циклона
Омская область попадет в зону мощного циклона
Омская область попадет в зону мощного циклона. Фото: Ventusky

Осадки будут выпадать почти всю неделю, а с 23 января в регионе резко похолодает. Температура воздуха опустится до -17… -30 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Гололедица#Сибирь#УГМС#Снегопады
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