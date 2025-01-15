Омскую область захватит мощнейший в Евразии снежный циклон

Posted 15 января, 08:09
Published 15 января, 08:09
Modified 15 января, 08:18
Updated 15 января, 08:18
Омскую область накроет череда снегопадов. Осадки начнутся уже рано утром в четверг, 16 января. Снег продолжит идти и в пятницу, 17 января.
По данным сервиса Ventusky, самые сильные снегопады придут в регион на следующей неделе. Как видно на карте, Омская область попадет в зону мощнейшего снежного циклона в Евразии. Он охватит почти всю Сибирь. Отметим, что 20 и 21 января столбик термометра будет в пределах -3… -5 градусов.
Осадки будут выпадать почти всю неделю, а с 23 января в регионе резко похолодает. Температура воздуха опустится до -17… -30 градусов.
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