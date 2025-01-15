Омских специалистов «Газпромнефть-СМ» наградили за высокие заслуги

Сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» получили почетные награды за вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Речь идет о 48 работниках предприятия, которым вручили благодарственные письма и почетные грамоты от правительства Омской области, Министерства промышленности и научно-технического развития региона, а также администрации города Омска. Награды были вручены за высокие результаты в реализации сложных проектов, улучшении производственных показателей и обеспечении рынка современными продуктами в 2024 году.