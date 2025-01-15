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Posted 15 января, 06:20

Published 15 января, 06:20

Modified 15 января, 06:46

Updated 15 января, 06:46

Омских специалистов «Газпромнефть-СМ» наградили за высокие заслуги

Омских специалистов «Газпромнефть-СМ» наградили за высокие заслуги

15 января 2025, 06:20
Фото: Дмитрий Верхоробин.
Награды за профессионализм получили 48 сотрудников.

Сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» получили почетные награды за вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Речь идет о 48 работниках предприятия, которым вручили благодарственные письма и почетные грамоты от правительства Омской области, Министерства промышленности и научно-технического развития региона, а также администрации города Омска. Награды были вручены за высокие результаты в реализации сложных проектов, улучшении производственных показателей и обеспечении рынка современными продуктами в 2024 году.

Среди награжденных — представители разных подразделений завода: от производственного блока и технологов до лаборантов, исследователей и специалистов по охране труда. Высокий уровень профессионализма команды завода, постоянная модернизация и автоматизация производства, внедрение цифровых технологий позволили предприятию ежегодно выпускать более 300 тысяч тонн масел, смазок и жидкостей для транспорта и промышленного оборудования.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец отметил, что успехи компании — это результат работы всей команды, которая предана своему делу и активно участвует в реализации крупных технологических проектов.

«Омский завод смазочных материалов — одно из самых современных предприятий в стране. Объединив лучший производственный опыт и профессиональные ресурсы, ОЗСМ выступает площадкой для реализации важных технологических проектов, помогая компании формировать новые векторы развития для всей отечественной нефтепереработки», — отметил Анатолий Скоромец.

Министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников подчеркнул, что такие предприятия, как «Газпромнефть-СМ», играют ключевую роль в экономике региона и предоставляют возможности для профессионального роста специалистов.

«Коллектив Омского завода смазочных материалов — один из самых сильных в отраслевой среде. Награды, которыми отмечены его представители, еще раз подтверждают высокую значимость их деятельности для всей отечественной промышленности», — сообщил Андрей Посаженников.

Ранее «Газпромнефть-СМ» запустила комплекс по производству синтетических базовых масел, что позволило перейти на полный цикл производства масел с использованием собственных ресурсов. В результате за 9 месяцев года компания в три раза увеличила объемы производства синтетических масел.

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#Диана Рязанцева#Омск#Промышленность#Смазочные материалы#Награды#Газпромнефть-СМ#Анатолий Скоромец#Современные технологии#Нефтехимия#Производственные показатели
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