Омичи могут заправить газовые баллоны на АЗС «Топлайн»

Автомобильные газозаправочные станции относятся к самой сложной эксплуатационной категории и законодательство предусматривает строгие правила безопасности, в соответствии с которыми выполняются все действия на таких объектах. В связи с этим заправка бытовых газовых баллонов возможна не на всех АЗС сети «Топлайн», а то только там, где установлено соответствующее оборудование.