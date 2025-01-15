Омичи могут заправить газовые баллоны на АЗС «Топлайн»

Posted 15 января, 03:39
Published 15 января, 03:39
Modified 15 января, 03:41
Updated 15 января, 03:41
Сеть АЗС «Топлайн» продолжает развиваться и расширять спектр услуг, направленных на максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Новым видом высококачественного сервиса стала заправка на автозаправочных станциях баллонов со сжиженным углеводородным газом (СУГ), которые можно использовать в быту.
— Расширение услуг на заправочных станциях — это показатель растущего спроса на бытовой газ и удобства для клиентов, особенно в сельских и удаленных районах. Важно отметить, что такая инициатива способствует не только повышению доступности, но и созданию стандарта безопасности для потребителей. Тем не менее, я рекомендую всем владельцам газовых баллонов регулярно проверять их состояние у специалистов и не только перед заправкой, но и в процессе эксплуатации, особенно если они используются в зимний период. Это поможет избежать утечек и сохранить оборудование в рабочем состоянии на долгие годы, — отметил руководитель розничной сети АЗС «Топлайн» Павел Лопарев.
Автомобильные газозаправочные станции относятся к самой сложной эксплуатационной категории и законодательство предусматривает строгие правила безопасности, в соответствии с которыми выполняются все действия на таких объектах. В связи с этим заправка бытовых газовых баллонов возможна не на всех АЗС сети «Топлайн», а то только там, где установлено соответствующее оборудование.
На сегодняшний день таких станций девять, а новая услуга доступна по индивидуальным графикам:
Все сотрудники АЗС прошли специальное обучение и имеют необходимые сертификаты для работы с газовым оборудованием. В случае необходимости клиент всегда может обратиться к оператору за помощью.