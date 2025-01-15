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Posted 15 января, 03:39

Published 15 января, 03:39

Modified 15 января, 03:41

Updated 15 января, 03:41

Омичи могут заправить газовые баллоны на АЗС «Топлайн»

Омичи могут заправить газовые баллоны на АЗС «Топлайн»

15 января 2025, 03:39
Фото: «Управление АЗС».
Реклама. ООО «УПРАВЛЕНИЕ АЗС» ИНН 5501244039. erid: W5zFJx6dEg
Новая услуга предоставляется сертифицированными специалистами, прошедшими дополнительное обучение и получившими допуск к работе с газовым оборудованием.

Сеть АЗС «Топлайн» продолжает развиваться и расширять спектр услуг, направленных на максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Новым видом высококачественного сервиса стала заправка на автозаправочных станциях баллонов со сжиженным углеводородным газом (СУГ), которые можно использовать в быту.

— Расширение услуг на заправочных станциях — это показатель растущего спроса на бытовой газ и удобства для клиентов, особенно в сельских и удаленных районах. Важно отметить, что такая инициатива способствует не только повышению доступности, но и созданию стандарта безопасности для потребителей. Тем не менее, я рекомендую всем владельцам газовых баллонов регулярно проверять их состояние у специалистов и не только перед заправкой, но и в процессе эксплуатации, особенно если они используются в зимний период. Это поможет избежать утечек и сохранить оборудование в рабочем состоянии на долгие годы, — отметил руководитель розничной сети АЗС «Топлайн» Павел Лопарев.

Автомобильные газозаправочные станции относятся к самой сложной эксплуатационной категории и законодательство предусматривает строгие правила безопасности, в соответствии с которыми выполняются все действия на таких объектах. В связи с этим заправка бытовых газовых баллонов возможна не на всех АЗС сети «Топлайн», а то только там, где установлено соответствующее оборудование.

Фото: «Управление АЗС»

На сегодняшний день таких станций девять, а новая услуга доступна по индивидуальным графикам:

  • АЗС 7 ул. Зеленая, 15/1 с 8:00 до 20:00 ежедневно;
  • АЗС 14 ул. Волгоградская, 56 с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу;
  • АЗС 24 Таврический район, п. Новоуральский, ул. Центральная, 2А с 8:00 до 20:00 ежедневно;
  • АЗС 26 ул. Луговая, 30 с 8:00 до 20:00 ежедневно;
  • АЗС 30 Полтавский район, р. п. Полтавка, ул. Калинина, 49 с 8:00 до 20:00 ежедневно;
  • АЗС 34 ул. 13-я Комсомольская, 24 с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу;
  • АЗС 36 Одесский район, с. Одесское, ул. Лебедева, 14б с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу;
  • АЗС 39 Таврический район, с. Таврическое, ул. Магистральная, 2б с 8:00 до 20:00 ежедневно;
  • АЗС 47 Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. 40 лет Октября, 42А с 8:00 до 20:00 ежедневно;
  • АЗС 50 ул. Хуторская, 1 с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Все сотрудники АЗС прошли специальное обучение и имеют необходимые сертификаты для работы с газовым оборудованием. В случае необходимости клиент всегда может обратиться к оператору за помощью.

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