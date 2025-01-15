Омич получил 6 лет тюрьмы за подготовку незаконного вывоза военной продукции

Posted 15 января, 06:59
Published 15 января, 06:59
Modified 15 января, 07:01
Updated 15 января, 07:01
УФСБ России по Омской области сообщает, что Хасанским районным судом Приморского края был осужден омич за попытку контрабанды товаров военного назначения. Мужчину задержали на стадии подготовки корыстного плана.
Омич планировал организовать канал для незаконного вывоза военной продукции, производимой омскими предприятиями, за рубеж. Следственное управление ФСБ России расследовало дело, и суд признал мужчину виновным в попытке контрабанды вооружения. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 000 рублей.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омскую область из Кыргызстана не пустили контрабандные морковь и рис.