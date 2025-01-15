Омич получил 6 лет тюрьмы за подготовку незаконного вывоза военной продукции

Омич планировал организовать канал для незаконного вывоза военной продукции, производимой омскими предприятиями, за рубеж. Следственное управление ФСБ России расследовало дело, и суд признал мужчину виновным в попытке контрабанды вооружения. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 000 рублей.