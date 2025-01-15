gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 06:59

Published 15 января, 06:59

Modified 15 января, 07:01

Updated 15 января, 07:01

ФСБ пресекла контрабанду: омичу дали 6 лет за подготовку преступления

Омич получил 6 лет тюрьмы за подготовку незаконного вывоза военной продукции

15 января 2025, 06:59
Фото: УФСБ России по Омской области. ФСБ пресекла контрабанду: омичу дали 6 лет за подготовку преступления

Житель Омска осужден на 6 лет за попытку контрабанды военной продукции

Осуществить план мужчина не успел.

УФСБ России по Омской области сообщает, что Хасанским районным судом Приморского края был осужден омич за попытку контрабанды товаров военного назначения. Мужчину задержали на стадии подготовки корыстного плана.

Омич приговорен к тюремному сроку и штрафу
Омич приговорен к тюремному сроку и штрафу
Омич приговорен к тюремному сроку и штрафу. Фото: УФСБ России по Омской области

Омич планировал организовать канал для незаконного вывоза военной продукции, производимой омскими предприятиями, за рубеж. Следственное управление ФСБ России расследовало дело, и суд признал мужчину виновным в попытке контрабанды вооружения. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 000 рублей.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омскую область из Кыргызстана не пустили контрабандные морковь и рис.

Плова не будет: в Омскую область не пустили 20 тонн моркови и риса из Киргизии
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Приговор#Контрабанда#Штраф#Арест#УФСБ#Тюрьма#Военная продукция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика