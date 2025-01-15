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Posted 15 января, 02:56

Published 15 января, 02:56

Modified 15 января, 04:20

Updated 15 января, 04:20

В Октябрьском округе Омска произошел пожар из-за дивана

Огонь на двух «квадратах»: диван стал очагом беды в Октябрьском округе Омска

15 января 2025, 02:56
Фото: МЧС Омской области. В Октябрьском округе Омска произошел пожар из-за дивана

Омич погиб из-за загоревшегося дивана в жилой двухэтажке

Открытый огонь потушили за 23 минуты.

В МЧС Омской области сообщили, что 14 января в 18:35 в Октябрьском округе произошел пожар в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Очаг возгорания находился на площади всего 2 квадратных метра, но ситуация потребовала привлечения 20 сотрудников МЧС и 4 единиц техники для ликвидации огня.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Сообщается, что в горящей квартире был найден погибший мужчина.

Видео: МЧС Омской области. Пламя потушили к 18:58

Пожарные справились с открытым горением за 23 минуты, к 18:58 пламя было полностью потушено. Сейчас дознаватели МЧС выясняют причину возгорания. Предварительно известно, что пожар начался в комнате, где находился диван.

Напомним, ранее Город55 писал, что в частном доме села Одесское произошел смертельный пожар из-за непотушенной сигареты.

Смертельная сигарета: неосторожное курение привело к серьезному пожару
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#Диана Рязанцева#Происшествия#Видео#Омск#Эвакуация#МЧС#Октябрьский округ#Смертельный пожар
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