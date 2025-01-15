Огонь на двух «квадратах»: диван стал очагом беды в Октябрьском округе Омска

Posted 15 января, 02:56
Published 15 января, 02:56
Modified 15 января, 04:20
Updated 15 января, 04:20
В МЧС Омской области сообщили, что 14 января в 18:35 в Октябрьском округе произошел пожар в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Очаг возгорания находился на площади всего 2 квадратных метра, но ситуация потребовала привлечения 20 сотрудников МЧС и 4 единиц техники для ликвидации огня.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Сообщается, что в горящей квартире был найден погибший мужчина.
Пожарные справились с открытым горением за 23 минуты, к 18:58 пламя было полностью потушено. Сейчас дознаватели МЧС выясняют причину возгорания. Предварительно известно, что пожар начался в комнате, где находился диван.
Напомним, ранее Город55 писал, что в частном доме села Одесское произошел смертельный пожар из-за непотушенной сигареты.