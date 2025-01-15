Огонь на двух «квадратах»: диван стал очагом беды в Октябрьском округе Омска

В МЧС Омской области сообщили, что 14 января в 18:35 в Октябрьском округе произошел пожар в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Очаг возгорания находился на площади всего 2 квадратных метра, но ситуация потребовала привлечения 20 сотрудников МЧС и 4 единиц техники для ликвидации огня.