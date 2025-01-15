Не хватило денег на бизнес: в Омске выставили на продажу новую кофейню

Posted 15 января, 14:25
Published 15 января, 14:25
Modified 15 января, 14:25
Updated 15 января, 14:25
В Омске выставили на продажу новую кофейню, расположенную по адресу улица 70 лет Октября, 3Б. Автор объявления рассказала, что продает готовый бизнес из-за нехватки средств, на ремонт ушло слишком много денег.
«Ремонт делали сами с нуля, вышло очень красиво. Основной уклон сделан на кондитерскую, имеется своя кухня 20кв м оборудованная всем необходимым для создания тортов и десертов, такого ассортимента нет нигде в нашем городе», — отметила девушка.
Официального открытия заведения еще не было, кофейня работает 3 недели в техническом режиме и укомплектована персоналом.
«Все технологические карты на десерты и напитки, кассовое оборудование остаются, вам нужно только открыть ИП и работать», — добавила она.
Напомним, что скоро в Омске откроется новая сеть кофеен, которая принадлежит компании Dodo Brands. Первая из них появится в районе СКК им. Блинова — в сквере на пересечении улицы Декабристов и бульвара Мартынова.