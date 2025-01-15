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Posted 15 января, 14:25

Published 15 января, 14:25

Modified 15 января, 14:25

Updated 15 января, 14:25

В Омске продается новая кофейня

Не хватило денег на бизнес: в Омске выставили на продажу новую кофейню

15 января 2025, 14:25
Фото: 1MI. В Омске продается новая кофейня
Заведение расположено на улице 70 лет Октября.

В Омске выставили на продажу новую кофейню, расположенную по адресу улица 70 лет Октября, 3Б. Автор объявления рассказала, что продает готовый бизнес из-за нехватки средств, на ремонт ушло слишком много денег.

«Ремонт делали сами с нуля, вышло очень красиво. Основной уклон сделан на кондитерскую, имеется своя кухня 20кв м оборудованная всем необходимым для создания тортов и десертов, такого ассортимента нет нигде в нашем городе», — отметила девушка.

Официального открытия заведения еще не было, кофейня работает 3 недели в техническом режиме и укомплектована персоналом.

«Все технологические карты на десерты и напитки, кассовое оборудование остаются, вам нужно только открыть ИП и работать», — добавила она.
Кофейня внутри
Кофейня внутри
Кофейня внутри
Кофейня внутри. Фото: Авито

Напомним, что скоро в Омске откроется новая сеть кофеен, которая принадлежит компании Dodo Brands. Первая из них появится в районе СКК им. Блинова — в сквере на пересечении улицы Декабристов и бульвара Мартынова.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Продажа#Новости#Кафе#Продажа бизнеса#Кофейня#Кофе
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