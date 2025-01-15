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Posted 15 января, 07:27

Published 15 января, 07:27

Modified 15 января, 07:45

Updated 15 января, 07:45

Михаил Бердин

«Не хотел подводить ребят»: Вратарь Бердин прокомментировал свой дебют за «Авангард»

15 января 2025, 07:27
Фото: ХК «Авангард». Михаил Бердин
Голкипер провел первую игру в составе омской команды после серьезной травмы.

В домашней игре «Авангарда» с «Куньлунем» дебютировал вратарь Михаил Бердин, этот матч стал для голкипера первым в составе омской команды, прошедшую часть сезона он восстанавливался после тяжелой травмы.

Напомним, что встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов». У омичей шайбы забросили Данил Башкиров, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.

«Первая игра после такой паузы — всегда непросто, но рад, что получилось найти свое движение, свою игру. Главное — это победа. Не хотел ребят подводить сегодня, после такой паузы, поэтому выложился на все 100%».

— В первом периоде по нашим воротам было совсем мало бросков. Это было для тебя сложно, что там, может боялся замерзнуть или ещё что-то?

— Сложно в том плане не то что замерз — я там постоянно двигаюсь. Сложно, что сразу хотелось войти в игру, там пару шайб поймать, почувствовать ее. Все ждешь-ждешь, пять месяцев ждал, а тут еще говорят: «Подожди период».

Михаил Бердин — лучший игрок матча
Михаил Бердин — лучший игрок матча. Фото: ХК «Авангард»

— Но в итоге потом уже почувствовал тонус, почувствовал поддержку партнёров. Всё уже заработало как нужно, да?

— Где-то к концу игры, к третьему периоду, наверное, уже хорошо себя чувствовал. По движению, физически всё хорошо чувствовал себя, но давно не играл. Нужно вспомнить всё, как оно есть. Я думаю, что сейчас все хорошо.

Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии здоровья нападающего Владимира Ткачева. Сейчас форвард проходит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, когда он выйдет на лед вместе с командой пока неизвестно.

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