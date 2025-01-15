«Не хотел подводить ребят»: Вратарь Бердин прокомментировал свой дебют за «Авангард»

— Но в итоге потом уже почувствовал тонус, почувствовал поддержку партнёров. Всё уже заработало как нужно, да?



— Где-то к концу игры, к третьему периоду, наверное, уже хорошо себя чувствовал. По движению, физически всё хорошо чувствовал себя, но давно не играл. Нужно вспомнить всё, как оно есть. Я думаю, что сейчас все хорошо.