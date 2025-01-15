«Не хотел подводить ребят»: Вратарь Бердин прокомментировал свой дебют за «Авангард»

Posted 15 января, 07:27
Published 15 января, 07:27
Modified 15 января, 07:45
Updated 15 января, 07:45
В домашней игре «Авангарда» с «Куньлунем» дебютировал вратарь Михаил Бердин, этот матч стал для голкипера первым в составе омской команды, прошедшую часть сезона он восстанавливался после тяжелой травмы.
Напомним, что встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов». У омичей шайбы забросили Данил Башкиров, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.
«Первая игра после такой паузы — всегда непросто, но рад, что получилось найти свое движение, свою игру. Главное — это победа. Не хотел ребят подводить сегодня, после такой паузы, поэтому выложился на все 100%».
— В первом периоде по нашим воротам было совсем мало бросков. Это было для тебя сложно, что там, может боялся замерзнуть или ещё что-то?
— Сложно в том плане не то что замерз — я там постоянно двигаюсь. Сложно, что сразу хотелось войти в игру, там пару шайб поймать, почувствовать ее. Все ждешь-ждешь, пять месяцев ждал, а тут еще говорят: «Подожди период».
— Но в итоге потом уже почувствовал тонус, почувствовал поддержку партнёров. Всё уже заработало как нужно, да?
— Где-то к концу игры, к третьему периоду, наверное, уже хорошо себя чувствовал. По движению, физически всё хорошо чувствовал себя, но давно не играл. Нужно вспомнить всё, как оно есть. Я думаю, что сейчас все хорошо.
Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии здоровья нападающего Владимира Ткачева. Сейчас форвард проходит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, когда он выйдет на лед вместе с командой пока неизвестно.