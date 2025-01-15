Названы самые популярные города для путешествий у омичей

Омский аэропорт опубликовал новые итоги 2024 года. На этот раз стало известно, в какие города чаще всего летали омичи. Напомним, пассажиропоток аэропорта в прошлом году составил 1 726 029 человек. Это на 3% больше, чем годом ранее.