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Posted 15 января, 08:49

Published 15 января, 08:49

Modified 15 января, 08:52

Updated 15 января, 08:52

Названы самые популярные города для путешествий у омичей

Названы самые популярные города для путешествий у омичей

15 января 2025, 08:49
Фото: 1MI.
Аэропорт поделился еще одной статистикой за 2024 год. Рассказываем, куда чаще всего летали наши земляки.

Омский аэропорт опубликовал новые итоги 2024 года. На этот раз стало известно, в какие города чаще всего летали омичи. Напомним, пассажиропоток аэропорта в прошлом году составил 1 726 029 человек. Это на 3% больше, чем годом ранее.

Итак, какие же самые популярные города для путешествий выбирали омичи. На первом месте оказалась Москва — туда летали почти 762 тысячи человек, на втором — Санкт-Петербург (213,5 тысячи), на третьем — Сочи (194,5 тысячи).

В пятерку лидеров попали Новосибирск (126,7 тысячи) и Анталья — (47,2 тысячи). Также среди самых популярных оказались Астана (36,2 тысячи), Сургут (37,4 тысячи), Новый Уренгой (29,9 тысячи), Казань (25,9 тысячи), Екатеринбург (23,6 тысячи).

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список субсидированных рейсов, которые будут доступны жителям Омской области в 2025 году. Всего их оказалось 12.

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#Ольга Скворцова#Сочи#Омск#Новосибирск#Москва#Санкт-Петербург#Екатеринбург#Омский аэропорт#Казань#Астана#Пассажиропоток#Сургут
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