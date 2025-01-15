Названа причина увольнения из «Авангарда» генменеджера Забуги

Posted 15 января, 08:57
Published 15 января, 08:57
Modified 15 января, 08:59
Updated 15 января, 08:59
В эфире YouTube-канала «Это хоккей, брат!» спортивный журналист Алексей Шевченко рассказал, почему из «Авангарда» ушел генеральный менеджер Евгений Забуга. По его информации, причиной расторжения контракта стало возвращение в клуб Наиля Якупова.
Забуга, по словам Шевченко, считал, что возвращать в команду Якупова невыгодно и глупо, тем более платить за него 40 миллионов рублей. Противоположного мнения же придерживался Евгений Кожевников. Генеральный директор заявил, что его не волнует сумма контракта, в идеале нападающий должен был прийти в «Авангард еще после прошлого сезона.
Напомним, что омский клуб объявил о подписании Наиля Якупова 16 ноября, тогда хоккейные эксперты и болельщики отнеслись к этому решению скептически, но очень скоро изменили мнение. В этот приход игрок показывает результативную игру, активно действует в атаке и в обороне. Две недели спустя свой пост покинул Евгений Забуга.