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Posted 15 января, 08:57

Published 15 января, 08:57

Modified 15 января, 08:59

Updated 15 января, 08:59

Евгений Забуга

Названа причина увольнения из «Авангарда» генменеджера Забуги

15 января 2025, 08:57
Фото: ХК «Авангард». Евгений Забуга
По информации журналиста Шевченко, Евгений Забуга покинул клуб из-за конфликта, возникшего во время подписания нападающего Наиля Якупова.

В эфире YouTube-канала «Это хоккей, брат!» спортивный журналист Алексей Шевченко рассказал, почему из «Авангарда» ушел генеральный менеджер Евгений Забуга. По его информации, причиной расторжения контракта стало возвращение в клуб Наиля Якупова.

Забуга, по словам Шевченко, считал, что возвращать в команду Якупова невыгодно и глупо, тем более платить за него 40 миллионов рублей. Противоположного мнения же придерживался Евгений Кожевников. Генеральный директор заявил, что его не волнует сумма контракта, в идеале нападающий должен был прийти в «Авангард еще после прошлого сезона.

Напомним, что омский клуб объявил о подписании Наиля Якупова 16 ноября, тогда хоккейные эксперты и болельщики отнеслись к этому решению скептически, но очень скоро изменили мнение. В этот приход игрок показывает результативную игру, активно действует в атаке и в обороне. Две недели спустя свой пост покинул Евгений Забуга.

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