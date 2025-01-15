Названа причина увольнения из «Авангарда» генменеджера Забуги

Забуга, по словам Шевченко, считал, что возвращать в команду Якупова невыгодно и глупо, тем более платить за него 40 миллионов рублей. Противоположного мнения же придерживался Евгений Кожевников. Генеральный директор заявил, что его не волнует сумма контракта, в идеале нападающий должен был прийти в «Авангард еще после прошлого сезона.