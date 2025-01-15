На Красном пути автобус с 40 омичами вылетел на тротуар после жесткого ДТП

Предварительно установлено, что в районе дома №145А по улице Красный путь автобус «ПАЗ», в салоне которого находилось около 40 пассажиров, столкнулся с автомобилем Zeekr. После ДТП пассажирский транспорт влетел в металлическое ограждение. В ГИБДД добавили, что пострадавших нет.