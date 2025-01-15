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Posted 15 января, 10:32

Published 15 января, 10:32

Modified 15 января, 10:50

Updated 15 января, 10:50

На Красном пути автобус с 40 омичами вылетел на тротуар после жесткого ДТП

На Красном пути автобус с 40 омичами вылетел на тротуар после жесткого ДТП

15 января 2025, 10:32
Фото: 1MI.
В районе остановки «Старозагородная роща» образовался затор.

В Омске на Красном пути произошло жесткое ДТП. Как видно на видео, опубликованном в паблике «Инцидент Омск», столкнулся автобус и легковой автомобиль. Авария произошла в районе остановки «Старозагородная роща». По данным 2ГИС, сейчас там образовалась пробка.

Судя по кадрам, после ДТП пассажирский автобус вылетел на тротуар. В комментариях под постом очевидец написал, что водитель общественного транспорта ехал на высокой скорости и не успел сманеврировать.

«Я стоял на светофоре, видел как он летел. Там скорость высокая очень была, уходить начал, чтобы в китайца не влететь и вылетел», — написал омич.
ДТП в районе «Старозагородной рощи»
ДТП в районе «Старозагородной рощи». Фото: Инцидент Омск

Город55 обратился в Госавтоинспекцию за комментарием по происшествию. Выяснилось, что сообщение об аварии поступило в 14:20.

Предварительно установлено, что в районе дома №145А по улице Красный путь автобус «ПАЗ», в салоне которого находилось около 40 пассажиров, столкнулся с автомобилем Zeekr. После ДТП пассажирский транспорт влетел в металлическое ограждение. В ГИБДД добавили, что пострадавших нет.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#ДТП#Омск#Автобус#Авария#Госавтоинспекция#Пробка#Старозагородная роща
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