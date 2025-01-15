Купелей не будет, но вода освятится: как пройдет Крещение в Муромцевском районе

Администрация Муромцевского района сообщила, что в этом году решили не устраивать традиционные купели на Крещение. Это решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за аномально теплой погоды. На реке Тара образовался тонкий и рыхлый лед, что делает организованное купание опасным.