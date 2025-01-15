Купелей не будет, но вода освятится: как пройдет Крещение в Муромцевском районе

Posted 15 января, 05:46
Published 15 января, 05:46
Modified 15 января, 05:48
Updated 15 января, 05:48
Администрация Муромцевского района сообщила, что в этом году решили не устраивать традиционные купели на Крещение. Это решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за аномально теплой погоды. На реке Тара образовался тонкий и рыхлый лед, что делает организованное купание опасным.
Несмотря на отмену купелей, все желающие смогут набрать освященную воду. Для этого у берега будет подготовлена специальная прорубь, которую освятит священнослужитель. На месте проведения мероприятия будут дежурить сотрудники МЧС, чтобы обеспечить безопасность.
Крестный ход, являющийся важной частью праздника, состоится в традиционном формате. Формирование колонны начнется у местной церкви с 11:00 до 11:30.
Напомним, что крещенские купания отменили и в других районах Омской области, таких как Шербакульский и Полтавский. Причиной также стали неблагоприятные погодные условия, из-за которых лед на водоемах оказался недостаточно прочным.