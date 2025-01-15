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Posted 15 января, 05:46

Published 15 января, 05:46

Modified 15 января, 05:48

Updated 15 января, 05:48

Крещение без купаний: почему в Омской области отменяют погружения в прорубь

Купелей не будет, но вода освятится: как пройдет Крещение в Муромцевском районе

15 января 2025, 05:46
Фото: 1MI. Крещение без купаний: почему в Омской области отменяют погружения в прорубь

В Муромцевском районе Омской области отменили крещенские купания

В двух районах Омской области также отменили крещенские купания — в Шербакульском и Полтавском.

Администрация Муромцевского района сообщила, что в этом году решили не устраивать традиционные купели на Крещение. Это решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за аномально теплой погоды. На реке Тара образовался тонкий и рыхлый лед, что делает организованное купание опасным.

Несмотря на отмену купелей, все желающие смогут набрать освященную воду. Для этого у берега будет подготовлена специальная прорубь, которую освятит священнослужитель. На месте проведения мероприятия будут дежурить сотрудники МЧС, чтобы обеспечить безопасность.

Крестный ход, являющийся важной частью праздника, состоится в традиционном формате. Формирование колонны начнется у местной церкви с 11:00 до 11:30.

Напомним, что крещенские купания отменили и в других районах Омской области, таких как Шербакульский и Полтавский. Причиной также стали неблагоприятные погодные условия, из-за которых лед на водоемах оказался недостаточно прочным.

В Омской области начали отменять крещенские купания
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#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Омская область#МЧС#Крещение#Муромцевский район#Шербакульский район#Крестный ход#Полтавский район#Купели#Освященная вода
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