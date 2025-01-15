«Кто опять Нефтяники сломал»: омичи застряли в многокилометровых пробках

Posted 15 января, 03:32
Published 15 января, 03:32
Modified 15 января, 03:49
Updated 15 января, 03:49
Утром 15 января омичи столкнулись с серьезными заторами на дорогах. По данным онлайн-карты 2ГИС, ситуация оценивается в 6 баллов из 10, что говорит о значительных пробках на основных магистралях города.
Основные заторы традиционно наблюдаются на улицах Заозерная, Лукашевича и Красный Путь. «Горят» красным также дороги на улицах Орджоникидзе, Герцена, Интернациональная, Конева и ряд других транспортных узлов.
Омичи активно выражают недовольство в комментариях на онлайн-карте:
«Да вы достали с этими пробками».
«Кто опять Нефтяники сломал?».
«А что случилось? Нормально же утром было».
«Вообще не едем. Что случилось?».
«Пропустите! Мне еще в Нефтах стоять».
«Займите мне очередь, я скоро подъеду».
«Старая Московка дуреет от этой пробки по утрам».
Дополнительно ситуацию усугубили дорожные работы — на некоторых участках снег убирали в утренний час пик, полностью перекрыв одну из полос движения.
«Снег чистить в 08:30 на дублере Лукашевича и перекрыли полностью полосу, вы адекватные вообще?».
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске на мосту у Телецентра вновь изменился режим работы светофоров. Также стало известно, что в скором времени по мосту не смогут ездить большегрузы.