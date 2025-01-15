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Posted 15 января, 03:32

Published 15 января, 03:32

Modified 15 января, 03:49

Updated 15 января, 03:49

Пробки, снег и новые светофоры: утренние кошмары для омских водителей

«Кто опять Нефтяники сломал»: омичи застряли в многокилометровых пробках

15 января 2025, 03:32
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Пробки, снег и новые светофоры: утренние кошмары для омских водителей

В утренний час пик омские дороги снова сковали многокилометровые пробки

В середине недели омичи в очередной раз оказались в транспортной ловушке.

Утром 15 января омичи столкнулись с серьезными заторами на дорогах. По данным онлайн-карты 2ГИС, ситуация оценивается в 6 баллов из 10, что говорит о значительных пробках на основных магистралях города.

Основные заторы традиционно наблюдаются на улицах Заозерная, Лукашевича и Красный Путь. «Горят» красным также дороги на улицах Орджоникидзе, Герцена, Интернациональная, Конева и ряд других транспортных узлов.

Пробки оцениваются в 6 баллов
Пробки оцениваются в 6 баллов. Фото: 2ГИС

Омичи активно выражают недовольство в комментариях на онлайн-карте:

«Да вы достали с этими пробками».
«Кто опять Нефтяники сломал?».
«А что случилось? Нормально же утром было».
«Вообще не едем. Что случилось?».
«Пропустите! Мне еще в Нефтах стоять».
«Займите мне очередь, я скоро подъеду».
«Старая Московка дуреет от этой пробки по утрам».

Дополнительно ситуацию усугубили дорожные работы — на некоторых участках снег убирали в утренний час пик, полностью перекрыв одну из полос движения.

«Снег чистить в 08:30 на дублере Лукашевича и перекрыли полностью полосу, вы адекватные вообще?».

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске на мосту у Телецентра вновь изменился режим работы светофоров. Также стало известно, что в скором времени по мосту не смогут ездить большегрузы.

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#Диана Рязанцева#Пробки#Омск#Дорожные работы#Нефтяники#Светофоры#Телецентр
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