Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался о победе над «Куньлунем»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над «Куньлунем» на домашнем льду. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «ястребов». У омичей шайбы забросили Данил Башкиров, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.