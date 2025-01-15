Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался о победе над «Куньлунем»

Posted 15 января, 10:08
Published 15 января, 10:08
Modified 15 января, 10:08
Updated 15 января, 10:08
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над «Куньлунем» на домашнем льду. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «ястребов». У омичей шайбы забросили Данил Башкиров, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.
«Мы неплохо играли, но надо отдать должное и „Куньлуню“, против них совсем не просто. Хорошо, что мы довели дело до победы, хотя понятно, что это легче должно получаться. Были моменты, где мы не выполняли то, что требовал тренер, но победа есть победа. Думаю, ребята были собранны сегодня, просто где-то не делали те вещи, которые требуются. Из-за этого получились все проблемы. Недооценки соперника тоже не было, „Куньлунь“ сейчас выглядит очень хорошо», — поделился защитник.
Капитан также отметил проблемы с игрой в большинстве, этот аспект будет обсуждаться на следующих собраниях команды
«С большинством будем разбираться. В формате „5 на 3“ сделали немного не то, что просил тренер. Завтра посмотрим видео, все проанализируем. Мы немного поменяли розыгрыш большинства, привыкаем к новым требованиям, так что все будет улучшаться. Бердину перед игрой сказал: „Просто делай свою работу, а мы тебе поможем“. Миша нас подтащил в концовке третьего периода, пластался там на линии ворот. Ну, а мы — работаем дальше», — добавил он.
Напомним, что ранее стала известна причина ухода из «Авангарда» генерального менеджера Евгения Забуги. По информации журналиста Шевченко, он покинул клуб из-за конфликта, возникшего во время подписания нападающего Наиля Якупова.