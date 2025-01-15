КАМАЗ сохранил ведущие позиции на российском рынке в 2024 году

В сегменте грузовиков от 8 до 14 тонн продажи увеличились до 4,15 тысячи единиц, что позволило компании выйти на второе место после группы «ГАЗ». Примечательно, что эта категория грузовиков от ПАО «КАМАЗ» представлена относительно недавно, а за последние три года её продажи увеличились в четыре раза. Об этом пишет inkazan.ru.