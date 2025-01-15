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Posted 15 января, 10:56

Published 15 января, 10:56

Modified 15 января, 10:56

Updated 15 января, 10:56

КАМАЗ сохранил ведущие позиции на российском рынке в 2024 году

КАМАЗ сохранил ведущие позиции на российском рынке в 2024 году

15 января 2025, 10:56
Фото: 1MI.
По итогам 2024 года ПАО «КАМАЗ» продолжило удерживать лидирующие позиции на отечественном рынке. Согласно данным регистраций в ГАИ, за прошлый год компания реализовала 20,3 тысячи грузовиков полной массой свыше 14 тонн.

В сегменте грузовиков от 8 до 14 тонн продажи увеличились до 4,15 тысячи единиц, что позволило компании выйти на второе место после группы «ГАЗ». Примечательно, что эта категория грузовиков от ПАО «КАМАЗ» представлена относительно недавно, а за последние три года её продажи увеличились в четыре раза. Об этом пишет inkazan.ru.

Предприятие активно работает над обеспечением регионов пассажирским транспортом. В прошлом году было продано более 2,2 тысячи единиц, включая автобусы и электробусы, что является рекордом для компании. В эту цифру входят новые модели, такие как автобус среднего класса КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега» и электробус КАМАЗ-6282 ONC с ночной зарядкой.

В 2024 году компания сосредоточила свои усилия на поставках техники для защиты границ России, параллельно развивая линейку К5. В августе был представлен седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2) — более доступная по цене альтернатива модели КАМАЗ-54901, предназначенная для перевозок на расстояния до тысячи километров. Также на рынок вышли другие модели К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и 65951 (8×4), шасси 65658 (6×2), а также газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).

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